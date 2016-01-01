

المبرمج الشاب مصطفى نصر: كورونا تسبب في ثورة بالبرمجة والتسويق الإلكتر المبرمج الشاب مصطفى نصر: كورونا تسبب في ثورة بالبرمجة والتسويق الإلكتر

كشف مصطفى نصر، المبرمج المصري الشاب وصاحب لقب «أصغر مبرمج في مصر»، أن جائحة فيروس كورونا غيرت كثيرا في شؤون البرمجة والتسويق الإلكتروني في العالم العربي بأسره وليس في مصر فقط.



وأكد نصر المعتمد من شركة مايكروسوفت العالمية كمهندس شبكات ومن جوجل كمبرمج ومطور بخلاف كونه من أهم المتخصصين في مجال التسويق، في تصريحاته الصحفية، أن الشعوب العربية وخاصة فئة التجار أصبحوا يتجهون نحو برمجة المتاجر الإلكترونية والمواقع ليواصلوا نشاطهم التجاري بعد أن كانوا في السابق لا يعترفون أساسا بأي معاملات مالية على الإنترنت ويرون أن التجارة الإلكترونية لن يكون لها مستقبل قريب في العالم العربي كما لجأوا أيضا للتواجد بقوة على منصات التواصل الاجتماعي للتسويق الإلكتروني لمنتجاتهم وبيعها أونلاين«.



وتوقع نصر زيادة إقبال الشباب المصري والعربي على تعلم لغات البرمجة المختلفة والمستخدمة في برمجة المواقع والمتاجر الإلكترونية وكذلك تعلم أصول التسويق الإلكتروني وقوانينه المختلفة كي يعملون في هذا المجال وخاصة أن هذه المجالات لا تتطلب مطلقا العمل من خارج المنزل بل كل العمل يكون داخل المنزل وهو ما يتوافق حاليا مع الظروف الصحية التي يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا.

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ودعا مصطفى نصر المبرمج المصري الشاب جموع التجار الكبار بخوض غمار التجارة الإلكترونية عبر المواقع والمتاجر الإلكترونية المبرمجة حتى يعوضوا الخسائر الكبرى التي تعرضوا لها بسبب جائحة كورونا وكي يكونوا قادرين على مواصلة نشاطهم التجاري حال استمرار الفيروس أكثر من ذلك في العالم العربي كما نصحهم أيضا بضرورة خوض مجال التسويق الالكتروني للترويج لبضائعهم الموجودة على تلك المتاجر وبيعها بكل سهولة