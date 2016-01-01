قال الدكتور أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتفاوض حاليًا مع عدد من شركات السيارات العاملة بالسوق المحلي لإطالة فترة الضمان على السيارات للحد من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".
وأكد سمير في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الشركات ومنها تخفيض أعداد العاملين تسببت في إغلاق الكثير من مراكز الصيانة، الأمر الذي حال دون انتفاع مالكي السيارات بالضمان المقرر لسياراتهم.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك نجح في التوصل لاتفاق مع بعض الشركات لإطالة أمد ضمان السيارات التي كان من المقرر إنتهائه في مارس الماضي ليكون بنهاية يونيو الجاري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حماية المستهلك: نتفاوض مع الشركات لإطالة فترة ضمان السيارات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق