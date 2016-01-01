

حماية المستهلك: نتفاوض مع الشركات لإطالة فترة ضمان السيارات حماية المستهلك: نتفاوض مع الشركات لإطالة فترة ضمان السيارات

قال الدكتور أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتفاوض حاليًا مع عدد من شركات السيارات العاملة بالسوق المحلي لإطالة فترة الضمان على السيارات للحد من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وأكد سمير في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الشركات ومنها تخفيض أعداد العاملين تسببت في إغلاق الكثير من مراكز الصيانة، الأمر الذي حال دون انتفاع مالكي السيارات بالضمان المقرر لسياراتهم.



وأوضح أن جهاز حماية المستهلك نجح في التوصل لاتفاق مع بعض الشركات لإطالة أمد ضمان السيارات التي كان من المقرر إنتهائه في مارس الماضي ليكون بنهاية يونيو الجاري.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف أن الجهاز يواصل التفاوض حاليًا مع شركات أخرى لتحذو حذو الشركات التي قررت مد فترة الضمان حفاظًا على حقوق المستهلكين الذين تضرروا من إجراءات مكافحة تفشي كورونا.وطالب المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، المواطنين بالتواصل مع الجهاز عبر رقم الهاتف 19588 أو الموقع الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجهاز، للإبلاغ عن أي شكوى سواء المتعلقة بقطاع السيارات أو أية قطاعات أخرى.​