تحقق الشرطة والادعاء في مدينة لودفيجسهايم الألمانية مع عصابة بتهمة تهريب مئات السيارات المستعملة إلى ألمانيا.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الشرطة والادعاء، فإنه يُعْتَقَد أن المشتبه بهم التسعة هربوا نحو 500 سيارة عالية الجودة غالبيتها من المنطقة العربية وتداولوها على الرغم من أن هذه السيارات لا يمكن استخراج تصريح سير لها في أوروبا.
وفتش المحققون في ولاية بادن-فورتمبرج في وقت سابق 19 مسكنا ومكتب عمل في شتوتجارت ورويتلينجن وجوبينجن، وقاموا بتحريز بيانات ومستندات و50 ألف يورو سائلة وبنادق وقنابل يدوية.
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التعليقات على مسروقة من دول عربية.. عصابة تهرب 500 سيارة إلى ألمانيا
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