وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين: ستتركه إلى الأبد

تحدثت خبيرة العلاج النفسي، سوزان هيبورن، عن بعض التقنيات التي تساعد على الإقلاع عن التدخين للأبد.
وحسب ما نقلته «سبوتنيك»، قالت هيبورن إن التنويم المغناطيسي تقنية بسيطة للغاية وستخلصك من الإدمان للأبد.
وأضافت: «يمكن أن يساعد التنويم المغناطيسي في أكثر العادات غير الصحية شيوعا، وهو الإدمان سواء كان للطعام أو التدخين أو الكحول أو العقاقير أو التسوق أو الجنس أو وسائل التواصل الاجتماعي».
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