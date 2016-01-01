دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة عدم التخلي عن الحيوانات الأليفة، حيث نشر مجموعة من الصور مع كلبه نيمو والمعروف باسم كلب الإليزيه والذى تبناه في أغسطس عام 2017، أحد الملاجئ المتخصصة لإنقاذ الحيوانات الأليفة من المخاطر والأمراض والتشرد.
إيمانويل ماكرون، نشر مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع تويتر مع زوجته بريجيت ترونيو وكلبه نيمو، وكتب قائلاً:" مع بريجيت رحبنا بنيمو في أغسطس 2017، ، أنت أيضا نتحرك ضد التخلي عن حيواناتنا الأليفة وتبنيها".
يشار إلى أن تبنى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كلبه الأول والذى يسكن معه فى القصر الرئاسى، أطلق عليه اسم نيمو نسبة إلى شخصية "الكابتن نيمو" قائد الغواصة نوتيلوس فى رواية جول فيرن الكلاسيكية (عشرون ألف مكان تحت سطح البحر)، التى قيل إن ماكرون يحبها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بصور مع كلبه نيمو.. ماكرون يدعو الفرنسيين لعدم التخلي عن حيواناتهم الأليفة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق