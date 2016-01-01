

بصور مع كلبه نيمو.. ماكرون يدعو الفرنسيين لعدم التخلي عن حيواناتهم الأليفة بصور مع كلبه نيمو.. ماكرون يدعو الفرنسيين لعدم التخلي عن حيواناتهم الأليفة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة عدم التخلي عن الحيوانات الأليفة، حيث نشر مجموعة من الصور مع كلبه نيمو والمعروف باسم كلب الإليزيه والذى تبناه في أغسطس عام 2017، أحد الملاجئ المتخصصة لإنقاذ الحيوانات الأليفة من المخاطر والأمراض والتشرد.



إيمانويل ماكرون، نشر مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع تويتر مع زوجته بريجيت ترونيو وكلبه نيمو، وكتب قائلاً:" مع بريجيت رحبنا بنيمو في أغسطس 2017، ، أنت أيضا نتحرك ضد التخلي عن حيواناتنا الأليفة وتبنيها".



يشار إلى أن تبنى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كلبه الأول والذى يسكن معه فى القصر الرئاسى، أطلق عليه اسم نيمو نسبة إلى شخصية "الكابتن نيمو" قائد الغواصة نوتيلوس فى رواية جول فيرن الكلاسيكية (عشرون ألف مكان تحت سطح البحر)، التى قيل إن ماكرون يحبها.

ونيمو هو كلب من سلالة اللابرادور أسود اللون، وكان عند تبنيه عمره السنة، وكان فى أحد الملاجئ المتخصصة لإنقاذ الحيوانات الأليفة من المخاطر والأمراض والتشرد.يشار إلى أنه لم يكن الرئيس الفرنسى الحالى ايمانويل ماكرون هو الرئيس الأول الذى تبنى كلبا داخل الإليزيه، فمنذ عشرات الأعوام والكلاب لها مكانها فى الإليزيه، وكانت أبرز السلالات الابرادور والكوكر الاسبانى، والباسيه هاوند، حيث اعتاد أسلافه فى الإليزيه، بداية بفاليرى جيسكار ديستان، وفرنسوا ميتران، وجاك شيراك، وبنيكولا ساركوزى، فرنسوا هولاند.







