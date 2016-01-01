

بقضيب وبكرة.. صياد يمسك بـ"إمبراطور أحمر" وزنها 22 كيلو جراما بقضيب وبكرة.. صياد يمسك بـ"إمبراطور أحمر" وزنها 22 كيلو جراما

نجح صياد أسترالي، في الإمساك بسمكة عملاقة وصل وزنها إلى حوالي 22 كيلوجرامًا، من نوع يسمى الإمبراطور الأحمر، في واقعة وصفها بأنها تحدث "مرة واحدة في العمر".



كان إد فالكونر، عامل تأجير الطائرات، يصطاد قبالة شاطئ رينبو في جنوب شرق ولاية كوينزلاند الأسترالية في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أمسك بهذا الوحش الأحمر، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وبعد مصارعة مع الإمبراطور الأحمر بقضيب وبكرة لمدة 20 دقيقة، نجح أخيرًا في الإمساك بالسمكة التي يصل طولها إلى حوالي 104 سم، ورفعها على سطح قاربه.

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وقال إد، إنه يصطاد في هذه المياه منذ ما يزيد عن 30 عامًا، ولم يحصل على سمكة بهذا الحجم أبدا، إذ كانت أكبر سمكة التقطها في حياته تعادل حوالي 19 كيلوجراما.وتابع "غالبًا ما نحصل على أسماك بوزن 8 أو 10 أو 12 كيلوجراما، ولكن الإمبراطور الأحمر الذي أمسكته غريب للغاية، إنه شيء يحدث مرة واحدة في العمر".وذكر خبير الأسماك في متحف "كوينزلاند" جيف جونسون إن العثور على إمبراطور أحمر وزنه 22 كيلوغرامًا أمر نادر، مضيفا أن آخر مرة جرى تسجيل وزن إمبراطور أحمر بـ22 كيلوجراما كان في عام 1962.ويخطط فالكونر للتبرع سمكة الإمبراطور الأحمر التي أمسكها لمصايد أسماك كوينزلاند حتى يتمكن العلماء من معرفة كيفية عيشها لفترة طويلة، مشيرا إلى أن العلماء يمكنهم معرفة عمر السمكة عن طريق إزالة عظم في جمجمتها وحساب الحلقات المتكلسة بداخلها.وأوضح الصياد الأسترالي، أنه لا يريد أن تذهب السمكة الضخمة إلى النفايات، وأعرب عن أمله في أن يساعد البحث في معرفة المزيد عن أنواع الإمبراطور الأحمر.