ذكرت دراسة حديثة أن الأزواج المنفصلين أكثر عرضة للموت من الذين يدمنون الكحول أو ممن يعانون ضائقة مادية.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 13611 أميركيا تزيد أعمارهم عن 50 عاما وما فوق، بشأن حياتهم على مدار السنوات الست عشرة السابقة، كما تم جمع بيانات أولئك الذين ماتوا.
واستجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كما تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية،
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التعليقات على للمتزوجين فقط.. الطلاق "يقتل" أكثر من الإدمان والفقر
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