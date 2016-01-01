للمتزوجين فقط.. الطلاق "يقتل" أكثر من الإدمان والفقر

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للمتزوجين فقط.. الطلاق "يقتل" أكثر من الإدمان والفقر

ذكرت دراسة حديثة أن الأزواج المنفصلين أكثر عرضة للموت من الذين يدمنون الكحول أو ممن يعانون ضائقة مادية.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 13611 أميركيا تزيد أعمارهم عن 50 عاما وما فوق، بشأن حياتهم على مدار السنوات الست عشرة السابقة، كما تم جمع بيانات أولئك الذين ماتوا.

واستجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كما تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية،

وجاء السبب الأول للوفاة المبكرة هو التدخين، واحتل الطلاق المرتبة الثانية ثم تعاطي الكحول والصعوبات المالية والبطالة، بحسب موقع "نيو ساينتست" العلمي.

وأظهرت الدراسات السابقة أيضا أن المطلقين أكثر عرضة للمعاناة من الإفراط في تناول الخمور ومشاكل المال، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية، فيما تختلف معدلات الوفيات حسب الجنس بين السكان والمستوى التعليمي.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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