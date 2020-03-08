

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 27 يونيو أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 27 يونيو

شهدت أسعار الخضروات، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.70 إلى 2.50 جنيه، والبصل من2.5 إلى 3.5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 1.50 إلى5 جنيهات، والفاصوليا ما بين 2 إلى 7 جنيه، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ17 جنيها.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 1.50 و5جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.50 إلى 3.50جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 8 إلى 24 جنيها.