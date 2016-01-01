فيديو| ناسا تصمم قلادة تذكرك بعدم لمس وجهك لحمايتك من كورونا

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صورة الخبر: فيديو| ناسا تصمم قلادة تذكرك بعدم لمس وجهك لحمايتك من كورونا
فيديو| ناسا تصمم قلادة تذكرك بعدم لمس وجهك لحمايتك من كورونا

أصدرت وكالة الفضاء "ناسا" قلادة مطبوعة ثلاثية الأبعاد مصممة لمنع مستخدمها من لمس وجهه، للحد من الإصابة بمرض (كوفيد-19)، خاصة وأنها عادة لا ينفك الملايين عن فعلها طوال اليوم.

وصمم قلادة "Pulse" أو "نبض" 3 مهندسين من الوكالة، والتي تحتوي على مستشعر القرب مع نطاق 12 بوصة، ومحرك اهتزاز للعملات المعدنية ينشط عند تحريك يدك نحو رأسك، وكلما اقتربت أصابعك زادت حدة الاهتزازات لتنبيهك، بحسب موقع "إندغادجيت".

ولفتت "ناسا" إلى أن القلادة في متناول الجميع وسهلة التركيب، ومتاح تصميمها بأشكال مختلفة مطروحة على موقعها.

وشددت وكالة "ناسا" أن قلادتها "Pulse" غير مصممة لاستبدال وسائل الوقاية الأخرى من الفيروس مثل الأقنعة والكمامات أو أجهزة التنفس، ولكن من المفترض أنها تعمل جنبا إلى جنب مع تدابير الوقاية الأخرى، مثل الحفاظ على المسافة من الأشخاص الآخرين وغسل اليدين جيدا، ومع ذلك يمكن أن تكون القلادة مفيدة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التوقف عن خدش أنوفهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، ووفقًا لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من 9.4 مليون حالة إصابة في العالم ، ووفاة أكثر من 484 ألف شخص.

المصدر: اخبار اليوم

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