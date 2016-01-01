أصدرت وكالة الفضاء "ناسا" قلادة مطبوعة ثلاثية الأبعاد مصممة لمنع مستخدمها من لمس وجهه، للحد من الإصابة بمرض (كوفيد-19)، خاصة وأنها عادة لا ينفك الملايين عن فعلها طوال اليوم.
وصمم قلادة "Pulse" أو "نبض" 3 مهندسين من الوكالة، والتي تحتوي على مستشعر القرب مع نطاق 12 بوصة، ومحرك اهتزاز للعملات المعدنية ينشط عند تحريك يدك نحو رأسك، وكلما اقتربت أصابعك زادت حدة الاهتزازات لتنبيهك، بحسب موقع "إندغادجيت".
ولفتت "ناسا" إلى أن القلادة في متناول الجميع وسهلة التركيب، ومتاح تصميمها بأشكال مختلفة مطروحة على موقعها.
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التعليقات على فيديو| ناسا تصمم قلادة تذكرك بعدم لمس وجهك لحمايتك من كورونا
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