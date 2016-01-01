قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه سيتم بدء تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل اليوم من قبل أساتذة الكلية.
وأضاف عميد كلية زراعة، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن بعض المواد بدأت في التصحيح من المواد من يوم الأربعاء الماضي وأنه من المقرر إظهار نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما بعد اغلاق المنصة الالكترونية التي اغلقت يوم 18 يونيو.
الجدير بالذكر أن عميد الكلية، أكد أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة.
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التعليقات على اليوم.. بدء تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل بزراعة عين شمس
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