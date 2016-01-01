اليوم.. بدء تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

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صورة الخبر: كلية زراعة جامعة عين شمس
كلية زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه سيتم بدء تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل اليوم من قبل أساتذة الكلية.

وأضاف عميد كلية زراعة، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن بعض المواد بدأت في التصحيح من المواد من يوم الأربعاء الماضي وأنه من المقرر إظهار نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما بعد اغلاق المنصة الالكترونية التي اغلقت يوم 18 يونيو.

الجدير بالذكر أن عميد الكلية، أكد أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة.

وأوضح أنه سوف يتم تقييم البحث المقدم من الطلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير التي حددتها مجلس الكلية.

وأشار إلي أن امتحانات لطلاب الفرق النهائية كلية الزراعة ستبدأ من يوم 11 يوليو المقبل وسوف يتم إعلان تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مشددا على الإجراءات الاحترازية التي سوف يلتزم بها الجميع وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل يوم الاثنين الموافق 29 /6 /2020.

المصدر: elbalad

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