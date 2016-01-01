بدء الاختبار التكميلي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المنوفية



الاختبار التكميلي الاختبار التكميلي

أدى طلبة الشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية اليوم، السبت، الامتحان التكميلي للطلبة المتخلفين عن امتحانات نصف العام يناير 2020 بعذر مقبول لمادة اللغة العربية.



وصرح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بأن المديرية عقدت الاختبار التكميلي للطلاب بمقر ديوان المديرية في أجواء وقائية واحترازية حفاظا على سلامة وصحة الطلاب.



وقال سويد إن هذا الامتحان يجري بالتوازي مع امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بالإدارات التعليمية للطلبة الذين تخلفوا عن حضور اختبارات نصف العام بعذر مقبول سواء لدواعي السفر للخارج أو لدواعٍ مرضية قبلتها جهة الإدارة.

