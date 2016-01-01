كشف الدكتور سيد هنداوي، رئيس إحدى شركات الأدوية المصرية، أن شركته ستبدأ فى تصنيع دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا فى مصر الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور سيد هنداوي، لـ صدى البلد"، إن هيئة الدواء أعطت الحق لكل الشركات المصرية العاملة فى مجال الدواء فى تسجيل وتصنيع عقاقير أفيجان وهيدروكسي كلوركين وكل الأدوية المحتمل أن يكون لها دور فى علاج فيروس كورونا.
وأضاف أن عقار أفيجان وصل مصر كعينة لوزارة التعليم العالي لعمل التجارب المعملية عليه، كما وصل عدة دول أخرى لعمل دراسات حول قدرة "أفيجان" على العلاج فى أماكن مختلفة من العالم، لافتا إلى أن النتائج التى أفرزتها هذه الأبحاث أثبتت قدرة هائلة على علاج الفيروس، وهو ما دفع روسيا للبدء فى تصنيع العقار وأطلقت عليه اسم "افيفافير" والذى هو فى الأصل أفيجان، لافتا إلى أن روسيا بدأت العلاج بالعقار الجديد وأثبت نجاحا كبيرا بنسبة 95% خلال 4 أيام فقط يصبح بعدها المريض قادرا على الخروج من المستشفى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق