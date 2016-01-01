سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا



التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

كشف الدكتور سيد هنداوي، رئيس إحدى شركات الأدوية المصرية، أن شركته ستبدأ فى تصنيع دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا فى مصر الأسبوع المقبل.



وقال الدكتور سيد هنداوي، لـ صدى البلد"، إن هيئة الدواء أعطت الحق لكل الشركات المصرية العاملة فى مجال الدواء فى تسجيل وتصنيع عقاقير أفيجان وهيدروكسي كلوركين وكل الأدوية المحتمل أن يكون لها دور فى علاج فيروس كورونا.



وأضاف أن عقار أفيجان وصل مصر كعينة لوزارة التعليم العالي لعمل التجارب المعملية عليه، كما وصل عدة دول أخرى لعمل دراسات حول قدرة "أفيجان" على العلاج فى أماكن مختلفة من العالم، لافتا إلى أن النتائج التى أفرزتها هذه الأبحاث أثبتت قدرة هائلة على علاج الفيروس، وهو ما دفع روسيا للبدء فى تصنيع العقار وأطلقت عليه اسم "افيفافير" والذى هو فى الأصل أفيجان، لافتا إلى أن روسيا بدأت العلاج بالعقار الجديد وأثبت نجاحا كبيرا بنسبة 95% خلال 4 أيام فقط يصبح بعدها المريض قادرا على الخروج من المستشفى.

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وأشار إلى أن هناك حوالي 10 شركات مصرية بدأت فى الحصول على الموافقات الخاصة بالإنتاج، وهناك شركات أخرى بدأت الإنتاج بالفعل، لافتا إلى أنه مع بداية شهر يوليو سيكون عقار افيجان فى نسخته المصرية متاحا فى الأسواق.وكشف أن الدواء المصري لعلاج كورونا سيحمل الاسم التجاري "بريفانورك"، بينما الاسم العلمي "فافيبرافير"، لافتا إلى أن سعر الكورس الكامل للعلاج سيكون فى حدود 500 جنيه فقط لا غير.وأشار إلى أن إنتاج الشركة سيكون فى الأسواق خلال الأسبوعين المقبلين، وهناك تواصل دائم مع وزارة الصحة وتمت الموافقة على التركيبة والموافقات الخاصة واستيراد المادة الخام وسيتم بدء الإنتاج بشكل كامل الأسبوع المقبل.