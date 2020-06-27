انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية في 1377 لجنة على مستوى الجمهورية



امتحانات الدبلومات الفنية 2020 امتحانات الدبلومات الفنية 2020

بدأ اليوم، السبت الموافق 27 يونيو 2020، أكثر من 650 ألف طالب/طالبة بالدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.



وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية التي تبدأ اليوم، السبت الموافق 27/6/2020، ستنعقد في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة.



اقرأ أيضا | شوقي يوافق على زيادة مكافآت ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية

قد يعجبك أيضا...

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة كانت حريصة كل الحرص على عقد هذه الامتحانات العملية في أيام لا يوجد بها امتحانات ثانوية العامة، لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس، وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور محمد مجاهد إنه اطمأن أمس، الجمعة، على إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، واستعدادات ارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، وأدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، مشددا على ضرورة إجراء فحص لدرجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي.اقرأ أيضا | ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "المعدل"وأضاف أنه من المقرر أن تنتهى امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.وأعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الجديد هذا العام هو أنه قد تقرر إتاحة حرية الاختيار للطالب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية العامة هذا العام أو تأجيلها إلى العام القادم، تقديرا لظروف مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: "سيسمح للطالب بالتأجيل للعام القادم مع اعتبار امتحانه المؤجل كفرصة أولى له، سواء لطلاب الدبلومات الفنية أو طلاب الثانوية العامة".وأوضح أن أهم إجراء سيتم اتخاذه هذا العام لمكافحة الغش في امتحانات الدبلومات الفنية هو استخدام العصى الإلكترونية للتفتيش عن الموبايلات الموجودة مع طلاب الدبلومات.وقال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ" صدى البلد": "هذا الإجراء سيتبع مع طلبة الدبلومات الفنية لأول مرة هذا العام".وأضاف: "أنصح الطلاب بعدم إحضار أي موبايلات معهم إلى اللجان، لأن عقوبة حيازة الموبايل أثناء الامتحان ستكون عقوبة قاسية".وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن جميع اللجان سيكون بها أعضاء من الشئون القانونية، مهمتهم عمل محاضر غش أو حيازة محمول عند مخالفة الطلاب لقواعد سير الامتحان في اللجان.وأشار إلى أنه سيتم تفتيش الطلاب بدقة باستخدام العصى الإلكترونية، مؤكدًا أنه من المعروف أن التفتيش الإلكتروني على الموبايلات كان يطبق على طلاب الثانوية العامة فقط في السنوات السابقة.وقال نائب وزير التربية والتعليم إن حيازة المحمول عقوبتها إلغاء الامتحان في المادة ويعتبر الطالب راسبا فيها، أما محاولة الغش فعقوبتها إلغاء الامتحان فى جميع المواد ويعتبر الطالب راسبًا فيها كلها.وأكد الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة سوف تجعل طلاب الدبلومات الفنية 2020 يؤدون امتحان التربية الدينية من المنازل.وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يأتي في إطار المساواة بين طلاب الدبلومات الفنية وطلاب الثانوية العامة فيما يخص المواد غير المضافة للمجموع.وتابع: "سيتم تسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية في اللجان ليجيبوا عليه من المنازل"، مشيرًا إلى أنه سيكون على الطلاب إعادة تسليم الامتحان بعد الإجابة عليه يوم 28 يوليو 2020.وقد تابع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية، حيث تفقد عطية لجان إدارات الوايلي والسيدة زينب والنزهة والبساتين ودار السلام.وقال مدير تعليم القاهرة: "يبلغ عدد طلاب التعليم الفني في القاهرة، والذين يؤدون الامتحان اليوم في المواد العملية 48650 طالبا وطالبة"، مشيرا إلى أنهم يمتحنون داخل 189 لجنة على مستوى القاهرة.وأرسل مدير تعليم القاهرة لأبنائه الطلبة رسالة طمأنينة، حيث دعا لهم أن يحفظهم الله وييسر عليهم، وقال لهم: "اطمئنوا، فأنتم مستقبل مصر".كما تابع مدير تعليم القاهرة باقي لجان الدبلومات الموجودة في القاهرة عبر غرفة العمليات، والتي أكدت عدم تلقي أية شكاوى أو مشكلات حتى الآن.وفي محافظة الجيزة، انطلقت الاختبارات العملية لشهادة الدبلومات الفنية "التجارى، الزراعى، الصناعى"، بـ ٦٧ لجنة عملى.وأكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب حتى انتهاء الاختبارات فى الموعد المقرر فى ٢٠ / ٧/ ٢٠٢٠ وفق تعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منعا لتجمع الطلاب وتكدسهم فى ظل انتشار فيروس كورونا.وشهدت لجان امتحانات دبلوم ٣ تجاري "العملية" بمدرسة السيدة رقية التجارية بنات بطرة، نموذجا إيجابيا لطالبات المدرسة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على المسافات بين الطالبات.وقد حرص المسئولون عن اللجنة على تقديم الكمامات الطبية والقفازات وأغطية القدم والمطهرات الكحولية لكل طالبة، وتسير الآن امتحانات العملي بمنتهى الدقة والنظام طبقا للتعليمات، حيث التزمت اللجان بتنظيم دخول الطلاب، والكشف الحراري عليهم، وتوزيع أدوات التعقيم اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم الالتزام بالتباعد الاجتماعي اللازم بين كل طالب وآخر.جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم طالبت المديريات بحصر أعداد لجان سير الثانوية العامة والدبلومات، وحصر أعداد لجان السير المشتركة بين الثانوية العامة والدبلومات، وحصر أعداد العصى الإلكترونية الموجودة في كل مديرية، وتوفير مصدر للكهرباء بجوار بوابة كل مقر لضمان تشغيل بوابات التعقيم وأجهزة تغليف الأحذية، والتوجيه لأمين التوريدات بكل مديريات باستلام المهمات والخامات والأدوات الخاصة بها من مخزن الوزارة على أن يتم تسليمها إلى أمين التوريدات بكل مقر، وذلك وفق الأعداد المقررة لكل مقر.