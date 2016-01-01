في جلسة تاريخية.. النواب الأمريكي يقر تحويل واشنطن العاصمة إلى ولاية

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صوت ممثلو مجلس النواب الأمريكي لتغيير اسم مقاطعة كولومبيا إلى دوجلاس كومنولث وتحويلها إلى ولاية أمس الجمعة في تصويت تاريخي؛ تكريما لإلغاء عقوبة الإعدام في القرن التاسع عشر وفريدريك دوجلاس، أبرز دعاة التخلّص من الرقّ.



ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون ولاية العاصمة لأول مرة يوم الجمعة على الرغم من عقود من المطالب من السياسيين الديمقراطيين والمدافعين.



ويلقي استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في المدينة - وهو القرار الذي يتعارض مع رغبات عمدة المدينة - أيضًا الضوء على الجدل المحيط بوضع واشنطن.

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ويبدو أن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية قد ألهمت أيضًا المصوتين لتغيير اسم المدينة، واستبدال شخصية كريستوفر كولومبوس المثيرة للجدل لفريدريك دوجلاس.وقال ممثل ولاية ماريلاند ستيني هوير إن الاسم الجديد كان مثاليًا للمدينة ولأمريكا.وقال "يا له من اسم مناسب: جورج واشنطن وفريدريك دوجلاس، اجتمعا معا لدعم المواطنة ، يا له من اسم مناسب يبدو لي بالنسبة لعاصمة أمريكا". مضيفا " ايضا لتكريم اثنين من مواطنيها: واحد أبيض، والآخر أسود، كلاهما ملتزمان بالمواطنة"ومع ذلك، من غير المرجح للغاية أن يجتاز مشروع القانون مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لأنه سيضيف مقعدين في مجلس الشيوخ والمزيد من مقاعد مجلس النواب في منطقة من المؤكد أنها ستصوت للديمقراطيين.وصوت حوالي 90 ٪ من النواب في العاصمة لصالح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، وحتى إذا مرر مشروع القانون مجلس الشيوخ ، فقد أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه سيستخدم حق النقض ضده.