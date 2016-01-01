هاجم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي بعدما أعلن أبوريدة عن دعم الفيفا للاتحاد المصري بمبلغ مليون دولار لاستئناف النشاط.
وقال شوبير عبر "تويتر": " كفاية كذب واصطناع بطولات زائفة"، مرفقا بيانا يؤكد أن الفيفا قرر منح كل اتحاد محلي مليون دولار.
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التعليقات على كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا
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