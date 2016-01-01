فيديو.. اعدم إرهابياً ليبياً نفذ مخططات هشام عشماوي

نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام في الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قضت في نوفمبر الماضي بإعدام إرهابي ليبي والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهماً وبراءة 20 متهماً آخرين في قضية الواحات.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والشهيرة إعلامياً باسم قضية "الواحات البحرية"، اليوم، حيث قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي عبد الرحيم محمد المسماري، ليبي الجنسية بالإعدام شنقا ومعاقبة 22 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، و10 متهمين غيابياً بالسجن المؤبد والمشدد وبراءة 20 آخرين.
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