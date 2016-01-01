سجلت العاصمة الصينية بكين 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 33 في عموم البلاد ليوم الجمعة.
وأفادت صحيفة Goskomzdrav الصينية على موقعها الرسمي أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 33 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الصين ، منها 21 مريضا في حالة نشطة و 12 حالة بدون أعراض.
من بين الحالات النشطة ، 4 من الوافدين ، وتم تسجيل 17 إصابة محلية، وكلها في بكين.
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التعليقات على حصيلة جديدة لإصابات الصين.. بكين تسجل الرقم الأعلى داخليا
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