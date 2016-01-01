المثلوثي: انتقالي لـ الزمالك شبه محسوم وفضلت الأبيض على الترجي



المثلوثي المثلوثي

قال حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي إن انضمامه للزمالك شبه محسوم، حسب تصريحات لجريدة الصحافة اليوم التونسية.



المثلوثي أجرى حوارا مطولا مع الجريدة، قال فيه "لقد حصل الاتفاق المبدئي مع الزمالك منذ أيّام قليلة ولكن في عالم كرة القدم قد تتغيّر المعطيات سريعا باعتبار أن القوانين قد تتغيّر في مصر وبالتالي لا يمكن الحديث عن انتقال رسمي إلا بعد إمضاء العقود وهو أمر لن يحدث إلا بعد فترة من الان ولكن في اعتقادي تبدو المسألة شبه محسومة بما أن كل طرف مقتنع بقراره وبالتالي فإن الأمور ستسير على المنوال الذي يريده كل واحد منا من خلال تتويج المفاوضات بتعاقد رسمي".



وأضاف "علاقتي بالنادي الصفاقسي قويّة للغاية ولا يمكنني أن أتّخذ أي قرار إلا بعد استشارة الهيئة المديرة وقد أعلمت المسؤولين بكل تفاصيل المفاوضات حيث تجمعني بالعديد منهم علاقة احترافية وتقدير متبادل. وسبق أن عشت مرحلة مشابهة لما عشته مع النادي الصفاقسي مؤخرا خلال انتقالي من النادي البنزرتي إلى النادي الصفاقسي قبل أربعة مواسم حيث تمّت الأمور بعد موافقة هيئة البنزرتي التي عاملتني باحترام وهذه المرّة وبعد كل الذي وجدته في صفاقس من ترحاب لا يمكن أن أقبل أي عرض إلا بعد أن أعرف موقف هيئة الصفاقسي بخصوص تمديد العقد أو اختيار وجهة جديدة وقد ساندت في النهاية قراري بحكم أنّه في حالة انضمامي إلى الزمالك أكون قد انتقلت من فريق كبير إلى فريق كبير آخر كما أنني عبّرت منذ فترة طويلة عن رغبتي في البقاء مع الفريق".

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وكشف "آمل في إنهاء الموسم مع الصفاقسي، فأنا أريد أن أغادر الفريق من الباب الكبير من خلال مساعدة الفريق على المحافظة على المركز الثاني والدفاع عن لقب الكأس الذي فزنا به الموسم الماضي وحينها ستكون نهاية التجربة مع الصفاقسي سعيدة للغاية ولكن هذا الأمر مرتبط بموقف إدارة الزمالك وكذلك ببعض المعطيات التي تهمّ برنامج تحضيرات الفريق وكذلك ما يمكن أن يقرره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بخصوص تسجيل اللاعبين الجدد وهذه المسألة سابقة لأوانها فالمهم الان هو تأكيد هذا الاتفاق".وردا على تفضيله عرض الزمالك، عن عرض الترجي التونسي قال المثلوثي "العرض المالي مهم لكل لاعب ويصنع الفارق في عديد المناسبات فالزمالك استفاد من وجودي حرا من أي ارتباط وقدّم لي عرضا لا يمكن رفضه من الناحية المادية وبالنظر إلى عودة الفريق القوية على الساحة القارية وقاعدته الجماهيرية العريضة فإن الاختيار على الزمالك أصبح منطقيا للغاية إذ سأضمن اللعب في أعلى مستوى خاصة في حالة تتويج الفريق بدوري الأبطال وبالتالي فإن الانتقال يضمن لي الاستفادة الرياضية والمالية في الان نفسه ويجعلني أيضا أمام مسؤولية كبيرة من أجل تأكيد مستواي مع النادي الصفاقسي خلال السنوات الأخيرة وكذلك أحقيتي باللعب لفريق له شعبية كبيرة في مصر وخارجها".وأوضح "أعتقد أن وضع الزمالك الحالي يشجّع أي لاعب على قبول العرض خاصة بعد نجاح اللاعبين التونسيين في هذا الفريق وأنا لا أبحث عن المقارنة بين الفرق غير أنّني مثل أي لاعب أرغب في خوض تجربة مختلفة بعد قرابة 10 سنوات في البطولة التونسية وأعتبر أن الزمالك وفّر لي فرصة لا يمكن رفضها بالمرّة واختياري لهذا الفريق كان عن اقتناع كامل رغم أن الفرصة كانت متوفرة من أجل خوض تجربة احترافية أخرى ولكن ليس من السهل الجمع بين البعدين الرياضي والمالي في وقت واحد".وكشف "وجود ساسي لم يكن السبب الأساسي في اختيار الزمالك لأن سمعة الفريق في تونس ممتازة والجميع يعلم أن الزمالك من أفضل الفرق الإفريقية على مرّ التاريخ ولا يحتاج إلى إشادة من قبلي. والنجاح الذي عرفه ساسي مع هذا الفريق ورغبته في البقاء معه رغم كثرة العروض يؤكدان أن كل الظروف تساعد على النجاح ومن الطبيعي أن أتحدث معه بخصوص مختلف المعطيات ولكن في النهاية فإن الزمالك فريق لا يمكن رفضه أو التردد في قبول عرضه".واستدرك "موعد سفري لم يحسم بعد بما أن الرحلات الجوية متوقفة منذ فترة وبعد فترة قريبة قد تتضح الأمور بشكل نهائي فأنا لست متسرّعا خاصة وأنني لن أكون قادرا على اللعب إلا خلال الموسم القادم رغم أنني آمل في تغيير القوانين بما قد يجعلني أشارك مع الفريق".وأتم "نعم تحدثت مع مدرب الفريق باتريس كارتيرون، هذا طبيعي فالمسائل المالية مهمّة حتما ولكن لا يمكن التعاقد مع فريق إلا عندما نعلم أن المدرب راغب في قدومي وهذا ما لمسته لدى المدرب كارتيرون الذي رحبّ بالتعاقد معي ودعّمني معنويّا طوال الفترة الماضية وبالنسبة إليّ فإن أي انتقال يجب أن يراعي عديد الجوانب منها موقف المدرب وبالنظر إلى المساندة التي وجدتها من قبل كارتيرون فإنني متحمّس لخوض التجربة كما أن الأصداء الأخيرة عن تفاعل الجماهير تجعلني متحمسا لهذه الصفقة".ويضم الزمالك في هذا المركز، قائد الفريق حازم إمام، والصاعد أحمد عيد، بعد رحيل مواطن المثلوثي، حمدي النقاز، عن الأبيض بدعوى فسخ عقده.صاحب الـ 27 عاما ينتهي عقده مع الصفاقسي التونسي مع نهاية الموسم الجاري، ولم يصل لاتفاق مع ناديه للتجديد حتى الآن ويحق له التوقيع لأي فريق.وانضم المثلوثي إلى الصفاقسي في 2016 قادما من النادي الرياضي البنزرتي.وشارك المثلوثي في 17 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.مع المنتخب التونسي، شارك المثلوثي في 28 مباراة دولية ونجح في صناعة 3 أهداف.