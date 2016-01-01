اتحاد الكرة: مسحة قبل 24 ساعة من كل مباراة.. وتفكير مبدئي بخصوص تأجيل أي لقاء

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كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري الإجراءات الخاصة بتحاليل فيروس كورونا قبل كل مباراة، عندما يتم استئناف بطولة الدوري المصري.



وقال محمد سلطان: " سنجري مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل 24 ساعة من كل مباراة في الدوري".



وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد " ننسق مع الشركة المتخصصة التي تقوم بالتحاليل، بالحصول على نتائج المسحات قبل 6 ساعات على الأقل من موعد المباراة، لكي نحدد موقفنا".

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وتابع " بشكل مبدئي، إذا كشفت تحاليل ما قبل المباراة وجود 5 حالات إيجابية من فريق واحد سيتم تأجيل المباراة".وأردف "ولكن هذا الأمر في محل نقاش حتى الآن ولم نتخذ القرار النهائي. عندما نتخذ القرار النهائي سنخاطب الأندية بذلك وسنعلن عن القرارات".وأشار "ما زلنا في انتظار إخطارنا من قبل الزمالك والإسماعيلي بمواعيد إجراءات مسحة كورونا من أجل إرسال الأطباء لسحب العينة من اللاعبين".ونفى رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري إرسال الاتحاد الدولي "فيفا" أي خطابات تنص على وجود حرية للاعبين لاتخاذ قرارهم بعدم اللعب.وأوضح "الاتحاد الدولي أرسل بعض التوصيات فقط للاتحادات المحلية، وهي الأمور التي وضعناها بالفعل ونتحدث عنها دائما".