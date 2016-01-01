مصر.. الكشف عن حقيقة فقدان تركيا غواصتين قبالة سواحل ليبيا بعد التشويش عليهما



الكشف عن حقيقة فقدان تركيا غواصتين الكشف عن حقيقة فقدان تركيا غواصتين

تناولت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أخبار تفيد بأن الجيش التركي فقد الاتصال بغواصتين قبالة سواحل ليبيا بعد تعطل أنظمتها والتشويش عليها.



وبالبحث تبين أن مروج هذه الأنباء حساب لشخص يدعى "إدوارد" على تويتر، حيث قال يوم 8 يونيو الجاري أن تركيا فقدت الاتصال بغواصتين في البحر المتوسط قرب سواحل ليبيا حيث قام بذلك مصدر مجهول.



وأكد مصدر عسكري لـRT أنه من الصعب أن تفقد تركيا غواصتها بهذه السهولة، مشيرا إلى أن هناك مناوشات تحدث في البحر المتوسط عبر أنظمة الحرب الإلكترونية ويحدث تشويش كبير من قبل أسلحة الحرب الإلكترونية، ولكن أن تفقد تركيا الغواصتين منذ عدة أسابيع ولا تعلن عن ذلك فهو أمر صعب.

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وأشار إلى أن الغواصات أكثر الأسلحة التي يتم التشويش عليها، نظرا لفاعليتها الكبيرة ولكن احتمالية إصابة أنظمتها نتيجة عمليات التشويش قد يكون صعب بعض الشيء، نظرا لوجودها على أعماق كبيرة تحت سطح البحر.