سائح يخرج إلى الفضاء المكشوف من القسم الروسي للمحطة الفضائية

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سائح يخرج إلى الفضاء المكشوف من القسم الروسي للمحطة الفضائية

سينطلق سائحان فضائيان عام 2023 إلى الفضاء بموجب اتفاقية وقعتها شركة "إينيرغيا" الروسية مع شركة Space Adventures Inc الأمريكية. جاء ذلك في بيان نشرته الخميس 25 يونيو شركة "إينيرغيا".

وتقضي الاتفاقية بأن يحقق السائحان الفضائيان رحلة قصيرة الأمد على متن مركبة "سويوز إم إس" الروسية التي ستلتحم فيما بعد بالقسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية، كما تقضي بأن يخرج أحد السائحين من القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف مع أحد الرواد الروس المحترفين.

فيما لم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن تلك الرحلة الفضائية السياحية، كما لم يذكر اسمي السائحين الفضائيين.

يذكر أن روسيا سبق لها أن أطلقت أعوام 2001 - 2006 أربعة سياح فضائيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الخروج إلى الفضاء المكشوف سيكلف السائح الفضائي 15 مليون دولار، فضلا عن كلفة الرحلة الفضائية السياحية التي بلغت 40 مليون دولار.

المصدر: روسيا اليوم

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