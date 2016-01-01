سينطلق سائحان فضائيان عام 2023 إلى الفضاء بموجب اتفاقية وقعتها شركة "إينيرغيا" الروسية مع شركة Space Adventures Inc الأمريكية. جاء ذلك في بيان نشرته الخميس 25 يونيو شركة "إينيرغيا".
وتقضي الاتفاقية بأن يحقق السائحان الفضائيان رحلة قصيرة الأمد على متن مركبة "سويوز إم إس" الروسية التي ستلتحم فيما بعد بالقسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية، كما تقضي بأن يخرج أحد السائحين من القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف مع أحد الرواد الروس المحترفين.
فيما لم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن تلك الرحلة الفضائية السياحية، كما لم يذكر اسمي السائحين الفضائيين.
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التعليقات على سائح يخرج إلى الفضاء المكشوف من القسم الروسي للمحطة الفضائية
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