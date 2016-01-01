طريقة للقضاء على "كورونا" في 25 ثانية

توصل باحثون من المختبر الوطني للأمراض المعدية في جامعة بوسطن الأمريكية إلى استخدام طريقة قادرة على تدمير فيروس "كورونا" في غضون 25 ثانية.
فبحسب خبراء المختبر، إن الأشعة فوق البنفسجية البعيدة قادرة على القضاء على الفيروس.
وقام فريق الباحثين بقيادة عالم الأحياء الدقيقة، أنتوني غريفيث، بإجراء تجربة بتعريض عدد من الأجسام الملوثة بالفيروس لجرعات مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية وتم تسجيل معدلات القضاء على الفيروس.
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