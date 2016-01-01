طريقة للقضاء على "كورونا" في 25 ثانية

آخر الأخبارعلم وتقنية › طريقة للقضاء على "كورونا" في 25 ثانية

صورة الخبر: طريقة للقضاء على "كورونا" في 25 ثانية
طريقة للقضاء على "كورونا" في 25 ثانية

توصل باحثون من المختبر الوطني للأمراض المعدية في جامعة بوسطن الأمريكية إلى استخدام طريقة قادرة على تدمير فيروس "كورونا" في غضون 25 ثانية.

فبحسب خبراء المختبر، إن الأشعة فوق البنفسجية البعيدة قادرة على القضاء على الفيروس.

وقام فريق الباحثين بقيادة عالم الأحياء الدقيقة، أنتوني غريفيث، بإجراء تجربة بتعريض عدد من الأجسام الملوثة بالفيروس لجرعات مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية وتم تسجيل معدلات القضاء على الفيروس.

وتبين أنه بجرعة 5 مللي جول / سم 2 ، انخفض انتشار الفيروس بنسبة 99 في المئة في ست ثوان.

وعند التعرض لـ 22 مللي جول / سم 2 ، تم تدمير الفيروس بالكامل في 25 ثانية.
ووفقا للباحثين، يمكن لمصباح موفر للطاقة بطاقة 13 واط تنظيف غرفة مساحتها 15 مترا مربعا من جزيئات فيروسات التاجية، بحسب ما نشر موقع "biospace".

ولاحظ العلماء بأنه على مدى 40 عاما من التجارب على الإشعاعات، لم يتمكن أي فيروس من البقاء على الأسطح التي تم تعريضها لأشعة فوق البنفسجية، في الوقت الذي يكون فيه التعرض للإشعاع خطرا على الإنسان.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة للقضاء على "كورونا" في 25 ثانية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69383

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager