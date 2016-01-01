

مواصفات وأسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2020 في السوق المصري مواصفات وأسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2020 في السوق المصري

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية أوبل في مصر سيارات أوبل إنسجنيا موديل 2020 في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات تبدأ من 469,990 جنيه مصري وتنتهي عند 559,990 جنيه مصري، ، وإليك مواصفات وأسعار فئات السيارة المختلفة في السوق المصري.



أسعار سيارات أوبل انسيجنيا جراند سبورت 2020



فئات أوبل إنسجنيا السعر بالجنيه المصري

إليجانس 469,990هاي لاين 499,990توب لاين 559,990أبعاد سيارة أوبل إنسيجنيا 2020الطول 4.89 مترالعرض 2.09 مترالارتفاع 1.45 مترقاعدة العجلات 2.82 مترالوزن الكلي 1441 كيلو جرامسعة الحقيبة الخلفية 1450 لترأداء أوبل انسيجنيا 2020تتوفر سيارة أوبل إنسيجنيا الجديدة بمحرك تربو رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا يوفر قوة تبلغ 165 حصانًا عند 5600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر عند 4500 دورة في الدقيقة، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.وتستطيع إنسيجنيا الوصول إلى سرعة قصوى 218 كم/ساعة، ويمكن لسيارة أوبل إنسجنيا التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ثانية في زمن قدره 9.4 ثانية، وتستهلك السيارة في كل 100 كيلو مترًا معدل وقود نحو 6 لتر.مواصفات الفئة الأولى Elegance (السعر: 469,990 جنيه مصري)تتميز الفئة الأولى بالعديد من عوامل الأمان وهي: 6 وسائد هوائية - مكابح مانعة للانغلاق- توزيع المكابح على حسب الوزن- برنامج الاتزان الإلكتروني - برنامج مانع الانزلاق - مساعدة للطرق الصاعدة - نظام حماية لغطاء محرك السيارة - أماكن تثبيت لمقعد الأطفال - مثبت سرعة ومانع لزيادة السرعة - حساسات ركن أمامي وخلفي - نظام قراءة ضغط الإطارات - حساسات ركن أمامية وخلفية.وتأتي الفئة الأولى بتجهيزات داخلية منها: عجلة قيادة قابلة للضغط والإمالة - مسند أمامي وخلفي للذراع - باور ستيرنج إلكتروني - سنترال لوك وريموت كنترول - مكابح يد كهربائية - حساسات ضوء- راديو FM/AM - مخرج صوت - التحكم في الراديو من عجلة القيادة - شاشة 7 بوصة تعمل باللمس - دعم أندرويد أوتو وأبل كار بلاي - شاشة بيانات 3.5 بوصة - عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومدفأة.وهناك تجهيزات أخرى مثل: وسائد تمديد بمقعد السائق - تكييف هواء يدوي - هوائيات خلفية - ضبط وتسخين المرايات كهربائيًا - ضبط يدوي لمقعد السائق- ضبط يدوي لمقعد الراكب الأمامي - مقاعد خلفية قابلة للطي - نظام قراءة ضغط الإطارات - تسخين الكراسي الأمامية.وتأتي بتجهيزات خارجية وهي: مصابيح ضباب أمامية وخلفية - دخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح - نظام محافظة على الوقود - مدخل USB ودعم للبلوتوث - مصابيح LED خلفية - إضاءة نهارية LED - إضاءة توقف علوية LED بالخلف - جنوط سبور - تنجيد قماش.مواصفات الفئة الثانية High Line (السعر: 499,990 جنيه مصري)تأتي بنفس مواصفات الفئة الأولى لكن يزيد عليها: إطارات مقاس 18 بوصة - حليات جانبية من الكروم - تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج - ذاكرة لحفظ اختيارات السائق والمرايات - حساسات مطر - مرايات داخلية حساسة للضوء - زجاج خصوصية - سخان بالمقاعد الأمامية والخلفية - تبريد المقاعد الأمامية - مساج في كرسي السائق - منفذين USB - مخرج كهرباء 12 فولت - عتبة باب من الكروم - شاحن محمول بدون سلك - بدالات كروم رياضية.مواصفات الفئة الثالثة Top Line (السعر: 559,990 جنيه مصري)تأتي بنفس مواصفات الفئة الثانية ويزيد عليها: فتحة سقف كهربائية - نقلات خلف الطارة - مصابيح LED أمامية - حساسات ضبط إضاءة أمامية- قراءة البيانات على الزجاج - قارىء ذاكرة SD – عتبة كروم مضيئة – إنذار ضد السرقة – التحكم الكهربائي في ظهر مقعد السائق والراكب – عدادات ديجيتال بوصة.الجدير بالذكر أن شركة المنصور للسيارات، أعلنت أواخر مايو الماضي عن زيادة أسعار أوبل إنسيجنيا في مصر، حيث بلغت الزيادة 20 ألف جنيه على الفئة الأولى، و10 آلاف جنيه للفئة الثانية، بينما لم تطبق الزيادة على الفئة الثالثة.







