

اتهام نيسان ورينو بالتلاعب بنسب العوادم بسياراتهم في انجلترا اتهام نيسان ورينو بالتلاعب بنسب العوادم بسياراتهم في انجلترا

تداولت العديد من وكالات الأنباء ومواقع السيارات أخبار مؤخرا عن اتهام كل من شركتي نيسان ورينو بالتلاعب بنسب العوادم الصادرة من بعض من سياراتهم المتاحة في سوق السيارات الإنجليزي، وذلك لجعلها متوافقة مع نسب العوادم التي يحددها القانون في إنجلترا.



ووجهت هذه الدعوى القضائية والاتهام لنيسان ورينو شركة المحاماة الإنجليزية "هاركوس باركر"، والتي حصلت على بيانات اختبارات لسيارات من الشركتين تفيد بأنها تصدر عوادم أكثر من 15 ضعف من النسب التي يحددها القانون هناك.



وتشمل هذه السيارات 700 ألف سيارة تعمل بالديزل من رينو و600 ألف سيارة بمحرك ديزل من نيسان، ومن أشهر هذه السيارات جوك واكس تريل وكليو وكابتشر وميجان، حيث تشير شركة المحاماة إلى احتمال ضم هذه السيارات لأجهزة تلاعب بنسب العوادم شبيهة بالتي قدمتها فولكس فاجن بسياراتها في فضيحة ديزلجيت الشهيرة.

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وعزز بدء تقديم هذه القضية بشكل رسمي مستندات حصلت عليها شركة المحاماة من وزارة النقل والمواصلات الإنجليزية تحت مظلة قانون حرية المعلومات، حيث أفادت هذه الوثائق الرسمية أن عدد كبير من سيارات نيسان قشقاي الموجودة بانجلترا والمزودة بمحرك 1200 سي سي تصدر عنها عوادم تقدر بأضعاف النسب المسوح بها قانونا في إنجلترا.وتحاول شركة المحاماة من خلال هذه القضية الحصول على تعويضات لأصحاب السيارات المتضررة من نسب العوادم الزائدة الصادرة من محركاتها، وتطالب كلا من رينو ونيسان بتعويض قدره 5 آلاف جنيه استرليني (101 ألف و250 جنيه مصري تقريبا) لكل عميل يملك سيارة من السيارات المتضررة من الشركتين.