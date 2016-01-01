تداولت العديد من وكالات الأنباء ومواقع السيارات أخبار مؤخرا عن اتهام كل من شركتي نيسان ورينو بالتلاعب بنسب العوادم الصادرة من بعض من سياراتهم المتاحة في سوق السيارات الإنجليزي، وذلك لجعلها متوافقة مع نسب العوادم التي يحددها القانون في إنجلترا.
ووجهت هذه الدعوى القضائية والاتهام لنيسان ورينو شركة المحاماة الإنجليزية "هاركوس باركر"، والتي حصلت على بيانات اختبارات لسيارات من الشركتين تفيد بأنها تصدر عوادم أكثر من 15 ضعف من النسب التي يحددها القانون هناك.
وتشمل هذه السيارات 700 ألف سيارة تعمل بالديزل من رينو و600 ألف سيارة بمحرك ديزل من نيسان، ومن أشهر هذه السيارات جوك واكس تريل وكليو وكابتشر وميجان، حيث تشير شركة المحاماة إلى احتمال ضم هذه السيارات لأجهزة تلاعب بنسب العوادم شبيهة بالتي قدمتها فولكس فاجن بسياراتها في فضيحة ديزلجيت الشهيرة.
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التعليقات على اتهام نيسان ورينو بالتلاعب بنسب العوادم بسياراتهم في انجلترا
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