

أعراض جديدة لفيروس كورونا.. منها سيلان الأنف والغثيان أعراض جديدة لفيروس كورونا.. منها سيلان الأنف والغثيان

أضاف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " CDC"، ثلاثة أعراض جديدة لـ فيروس كورونا المستجد إلى قائمة الأعراض التي لا تنتهي.



فبعد أن كانت الأعراض المبدئية مقتصرة على السعال والحمى والاحتقان، تمت إضافة احتقان أو سيلان الأنف بالإضافة إلى الإسهال والغثيان، ثم أصبحت القائمة تتضن حمى، قشعريرة، سعال، ضيق أو صعوبة في التنفس، إرهاق، آلام في العضلات أو الجسم، صداع، فقدان للطعم أو الرائحة وتقرح الحلق.



وقال المركز إن القائمة لا تتضمن جميع الأعراض المحتملة، وسيواصل تحديث هذه القائمة باستمرار "لأننا نتعلم المزيد عن كوفيد 19"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

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وأفادت إحدى وكالات الأنباء، أن التغييرات التي تم إضافتها على قائمة الأعراض، حدثت في هدوء في 13 مايو الماضي.كما قام مركز السيطرة على الأمراض بتغيير مماثل في أبريل الماضي، عندما أضاف المسؤولون ستة أعراض إضافية إلى القائمة، وهي قشعريرة، اهتزاز متكرر مع قشعريرة، ألم عضلي، صداع، التهاب في الحلق، وفقدان جديد للطعم أو الرائحة.وعندما بدأ الوباء لأول مرة، تم الإبلاغ عن الحمى والسعال وضيق التنفس لتكون أكثر العلامات شيوعًا لعدوى "COVID-19".ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، حيث يبدأ معظم الأشخاص في تجربتها بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس التاجي.ويحذر مركز السيطرة على الأمراض كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة مثل أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري تحديدا بالحرس والوقاية، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أكثر خطورة من مرض "COVID-19".وأشار المركز إلى أن العلامات التحذيرية للفيروس التاجي تشمل عادة صعوبة في التنفس، ألم مستمر أو ضغط في الصدر، ارتباك، عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، وزرقان في الشفاه أو الوجه.ونصح "CDC" بأنه إذا أظهر شخص ما أيًا من هذه العلامات، فيجب أن يطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور، وحتى الآن، كان هناك أكثر من 9.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم إصابة بكوفيد 19، وفقًا لبيانات جامعة جون هوبكنز