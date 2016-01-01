

ناسا تطلب "مرحاضا" يتحدى جاذبية القمر مقابل 20 ألف دولار ناسا تطلب "مرحاضا" يتحدى جاذبية القمر مقابل 20 ألف دولار

دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، المبتكرين في أنحاء العالم إلى تطوير مرحاض لا يعمل فقط في الجاذبية الصغرى، بل أيضا في الجاذبية القمرية، في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر، كجزء من خططها للعودة إلى القمر، بحلول العام 2024، في إطار مهمة "أرتميس"، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".



وأوضحت "ناسا" أن صاحب التصميم الفائز بالمركز الأول سيحصل على عشرين ألف دولار، فيما سيكافأ التصميم الثاني بعشرة آلاف دولار، والتصميم الثالث خمسة آلاف دولار، كما يمكن لدون سن 18 عاما على التقدم في فئة "الصغار".



وقالت وكالة ناسا: "يأمل هذا التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها".

ويجب أن يكون المرحاض قادرا على العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ سدس جاذبية الأرض تقريبا، وألا يشغل أكثر من 0,12 متر مكعب، وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريبا مروحة تهوية المرحاض على الأرض.كما يجب أن يكون قادرا على جمع البول والبراز في وقت واحد، بحيث يستوعب لترا من البول، و500 جرام من الغائط الذي قد يكون على شكل إسهال، إضافة إلى ذلك يكون قادرا على التعامل مع ما يصل إلى 114 جراما من دم الحيض لكل طاقم يوميا وتكون عمليات تنظيفه وصيانته سهلة.والموعد النهائي للتقدم إلى المسابقة هو 17 أغسطس، وستمنح نقاط إضافية للتصاميم التي يمكنها التقاط القيء دون أن تطلب من أفراد الطاقم وضع رؤوسهم في المرحاض.وأشار المؤلف كريج نيلسون في كتابه "روكيت من" إلى أنه خلال مهمات أبولو، قذف البول إلى الفضاء حيث "تجمد وتحول إلى كريستال جليدي لامع".وترك رواد الفضاء أيضا أكياسا من المخلفات على سطح القمر، قالت ناسا إنها تأمل في يوم من الأيام في دراسة علامات على الحياة.



