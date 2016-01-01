مادة غذائية تتناولها يوميًا تسبب لك السرطان

كشف طبيب الأورام السرطانية إيفان كاراسيف، عن المنتج الغذائي الذي يرفع من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.
ونشر كاراسيف، في صفحته الشخصية على إنستجرام منشورًا يوضح أن الاستهلاك المستمر لزيت عباد الشمس يعد سببًا رئيسيًا للإصابة بمرض السرطان، مشيرًا إلى أن زيت عباد الشمس يتم تكريره بمواد كيميائية، مثل البنزين والهكسان والذي يستخدم كمذيب لاستخلاص الزيت وعادة يذيب الصبغات الموجودة بالبذرة، وهذا يؤدي بدوره إلى إنتاج زيت خام له لون غامق.
ووفقًا للطبيب الروسي تدخل هذه المواد في طعام الإنسان، لصعوبة سحبها من الزيت، وأثناء القلي، تتغير تركيبة الزيت بالكامل، ويحدث تكوين المواد المسببة للسرطان، وأثناء عملية الطهي، تمتص الأطعمة الزيت الذي يتضمن المواد المسرطنة وتدخل جسم الإنسان.
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