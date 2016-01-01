تميمة الحظ، دور لعبه ببراعة ابنتا النجم المصري محمد صلاح في أعوام ولادتهما، والتي ارتبطت باعتلاء والدهما لعرش الدوري الأفضل في العالم.. الدوري الإنجليزي.
مكة محمد صلاح، اسمًا أصبح شهيرًا في عالم كرة القدم بعدما اعتادت الظهور مع والدها في فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها شاركته في بعض الحملات الإعلانية.
ولدت «مكة» في 14 أكتوبر 2014، أثناء تواجد والدها مع فريق تشيلسي الإنجليزي موسم 2014-2015، والذي توج البلوز في نهايته بالبريميرليج، ورغم خروج «صلاح» من الفريق في إعارة إلى فيورنتينا في يناير بعد مشاركته في ثلاث لقاءات فقط، وهو ما يجعله غير مؤهل للحصول على ميدالية حسب قواعد المسابقة، إلا أن «حظ مكة» ربما حالفه حين توفر لدى تشيلسي 8 ميداليات إضافية، ليكون للفريق الحق في منح إحداها للنجم المصري وهو ما فعلته إدارة النادي ليتوج «أبومكة» بأول بطولة دوري إنجليزي في مسيرته، ويصبح أول لاعب مصري يفوز بتلك المسابقة الشهيرة.
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التعليقات على بنات صلاح «تميمة الحظ»: أول لاعب مصري بلا منازع
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