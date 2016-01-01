

بنات صلاح «تميمة الحظ»: أول لاعب مصري بلا منازع بنات صلاح «تميمة الحظ»: أول لاعب مصري بلا منازع

تميمة الحظ، دور لعبه ببراعة ابنتا النجم المصري محمد صلاح في أعوام ولادتهما، والتي ارتبطت باعتلاء والدهما لعرش الدوري الأفضل في العالم.. الدوري الإنجليزي.



مكة محمد صلاح، اسمًا أصبح شهيرًا في عالم كرة القدم بعدما اعتادت الظهور مع والدها في فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها شاركته في بعض الحملات الإعلانية.



ولدت «مكة» في 14 أكتوبر 2014، أثناء تواجد والدها مع فريق تشيلسي الإنجليزي موسم 2014-2015، والذي توج البلوز في نهايته بالبريميرليج، ورغم خروج «صلاح» من الفريق في إعارة إلى فيورنتينا في يناير بعد مشاركته في ثلاث لقاءات فقط، وهو ما يجعله غير مؤهل للحصول على ميدالية حسب قواعد المسابقة، إلا أن «حظ مكة» ربما حالفه حين توفر لدى تشيلسي 8 ميداليات إضافية، ليكون للفريق الحق في منح إحداها للنجم المصري وهو ما فعلته إدارة النادي ليتوج «أبومكة» بأول بطولة دوري إنجليزي في مسيرته، ويصبح أول لاعب مصري يفوز بتلك المسابقة الشهيرة.

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ومنذ أكتوبر 2014 وحتى 7 فبراير 2020، ظلت «مكة» الابنة الوحيدة للنجم المصري، قبل أن يرزق في 8 فبراير بابنته الثانية «كيان»، وكما كان الوضع مع «مكة»، جاءت «كيان» في موسم 2019-2020 الذي تأكد فيه، الخميس، تتويج والدها مجددًا بالدوري الإنجليزي بقميص ليفربول هذه المرة، بعدما أصبح النجم الأول للريدز منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف 2017-2018، وهدافه الأول على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة.أصبحت ولادة بنات محمد صلاح مرادفًا لتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أصبح حاليًا في جعبته ميداليتين ربما عليه أن يطلق عليهما اسمي «مكة» و«كيان»