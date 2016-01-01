

عادات جديدة ستظهر مع عودة «الجيم»: تمرين مثالي يدخل في الحسبان عادات جديدة ستظهر مع عودة «الجيم»: تمرين مثالي يدخل في الحسبان

في حين أن الكثيرين من عشاق الرياضة يتشوقون للعودة لممارسة التمارين الرياضية في الصالات الرياضية، فإن خبراء الصحة يتوقعون انتشار عادات لياقة بدنية جديدة بعد انتهاء وباء كورونا.



فيما يلي مجموعة من توجهات اللياقة الجديدة التي ستصبح رائجة خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب ما نقله موقع «24».



التدريب الافتراضي

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تعتبر التدريبات الافتراضية مثالية للحصول على جلسة رياضية دون مغادرة منزلك، وتعتبر رائعة لأنماط الحياة الأكثر مرونة في المستقبل.تسمح لك التدريبات الافتراضية بالتمرين في أي وقت من اليوم، وهو ما يعد فائدة كبيرة للأشخاص الذين يعملون ساعات غير منتظمة، أو لديهم جداول عمل مزدحمة.اليوجا لتحسين الصحة النفسيةسنحتاج جميعاً إلى الحفاظ على صحتنا العقلية والنفسية بشكل جيد عندما نخرج لممارسة حياتنا مجدداً في ظل وباء كورونا، وتعتبر اليوجا تمرينا مثالياً لهذا الهدف.اشتهرت اليوجا منذ فترة طويلة بفوائدها الصحية وزيادة المرونة العقلية والقوة النفسية، لذا فلا عجب أنها أصبحت أساسية بالنسبة للكثيرين أثناء فترة العزل.يقول المدرب الشخصي جو ميتون: «على مدى الأشهر القليلة الماضية، ازدادت شعبية اليوجا أكثر حيث شهد الناس تحولاً كبيراً في أنماط عملهم».وأردف: «يقضي الناس وفرة من الوقت في الجلوس خلف الكمبيوتر، واليوجا هي العلاج المثالي للآلام الجسدية والإجهاد العقلي الناجم عن العمل المفرط. يعتقد الخبراء أننا سنعتمد على اليوجا أكثر عندما نبدأ في دمج الصحة العقلية في أنظمة اللياقة البدنية لدينا».التدريب الجماعيبعد أشهر من الانعزال عن المجتمع، ليس من المستغرب أن يقبل الكثيرون على التدريب في مجموعات بمجرد أن تتاح الفرصة لهم بعد زوال خطر الوباء.يقول جو ميتون، إنه لاحظ زيادة في عدد الأشخاص الذين يواصلون التدريب الجماعي سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو على أرض الواقع.وأضاف: «سيشهد التدريب في الحدائق العامة ازدهاراً كبيراً هذا العام، كما ستشهد الاستوديوهات الخاصة الصغيرة وجلسات التدريب الفردي الافتراضية ازدياداً ملحوظاً».التأقلم مع غياب الصالات الرياضيةكان الكثير من الأشخاص حريصين حقاً على مواصلة التدريب، على الرغم من أن صالات الألعاب الرياضية مقفلة أثناء فترة الإغلاق.يقول المدرب الشخصي كيث ماكنيفن: «بات الكثيرون معتادون على التغيب عن صالات الألعاب الرياضية، أعتقد بأن هذا الأمر سيستمر لفترة طويلة إلى حين زوال الفيروس وشعور الناس بالاطمئنان التام».