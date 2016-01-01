

إجرامي وسيكوباتي.. التحليل النفسي لزوج ضحية الدقهلية إجرامي وسيكوباتي.. التحليل النفسي لزوج ضحية الدقهلية

شغلت قضية مقتل إيمان حسن، ضحية زوجها في طلخا بالدقهلية، الرأي العام، نظرًا لبشاعة الحادث، بعدما كشفت التحقيقات عن أنّ الزوج استعان بعامل لاغتصاب زوجته وقتلها، لإيهام الأمن أنّه ضبطها متلبسة وهي تخونه.



واعترف "حسين ا" ، 24 سنة، زوج المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، أنه أعد خطة للتخلص من حياة زوجته، للزواج بأخرى بعد تعدد المشاكل بينهما، وأنه استعان بعامل يعمل لديه في محل يمتلكه، لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها.



التحليل النفسي لشخصية حسين قاتل زوجته

تصنف الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، المجرمين إلى أنواع، فهناك المجرم بالميلاد منذ مولده، أو الذي يتعرض لمشكلة عاطفية، أو المجرم الفصامي، أو بالموقف أو بالصدفة.

وأشارت "العيسوي"، خلال حديثها مع "الوطن"، إلى أن العوامل النفسية للمجرم تتعدد ما بين ضعف الذات، وانعدام الضمير، فضلًا عن تريبة الأسرة سواء بين التدليل أو القسوة في التعامل.أما بالنسبة لشخصية "حسين" قاتل زوجته بالدقهلية، حللت أستاذ الطب النفسي شخصيته قائلة، أنه من الشخصيات السيكوباتية الإجرامية، ومن صفاته الكذب والتلذذ في إيذاء الآخرين، فضلًا على أنه لا يتعاطف مع الضحية ويتلون بألف وجه ولا يعتذر أبدًا.ويتميز الجاني باستغلال الآخرين، بحسب "العيسوي"، مؤكدة أن المتعاملين معه لا يعرفون شخصيته إلا بعد وقت طويل وتكرار الأذى.وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج والعامل، احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، ومن المقرر إحالتهما للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء النيابة من التحقيقات.وحال تحققت المحكمة، من إثبات الاتهام على الزوج والعامل، فالعقوبة المقررة للعامل هي الإعدام شنقًا، كونه ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والمقترن بجريمة أخرى، وذلك حسب ما أوضح المستشار حسن حسانين، رئيس محكمة الجنايات السابق.



