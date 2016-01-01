

مشروع عالمي| فكرة جديدة للمتابعة الآلية للمزارع السمكية باستخدام الذكاء الاصطناعي مشروع عالمي| فكرة جديدة للمتابعة الآلية للمزارع السمكية باستخدام الذكاء الاصطناعي

نجح مجموعة من الطلاب بكلية المعلومات و الحاسبات بجامعة مصر الدولية، بتنفيذ فكرة جديدة وتقديمها كمشروع للتخرج لسنة "2020" عن التحليل والمتابعة الآلية لبيئة المزارع السمكية الذكاء الاصطناعي .



ولأهمية وحداثة المشروع تم نشر فكرة المشروع ونتائجه فى كبرى المؤتمرات العلمية التابعة لمؤسسة "ieee" المهتمهبالتقدم العلميّ والتقنيّ في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيّة والحاسبات.



شارك في إعداد البمشروع الطلاب أحمد وليد زنون, مريم اسماعيل عبدالقادر, هدير مدحت بركات, كريم أسامة

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ويهدف مشروع تخرج الطلاب الى حماية المزارع السمكية من النفوق المفاجئ عن طريق الكشف المبكر لامراض الأسماك و متابعة و تحليل حركة الأسماك بالأحواض, كما يرسل النظام إشعارًا من خلال تطبيق جوال أو تطبيق ويب لإخطار من يهمه الامر بالتغيرات وظروف المزرعة البيئية التي قد تهدد سلامة المزرعة السمكية .و تم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل.المرحلة الأولى تشمل جهاز راسبيري باي موصل بكاميرا، وأجهزة استشعار لقياس درجة الحرارة ومعدل الأكسجين والهيدروجين بالمياه لالتقاط صور الأسماك تحت المياه ومن ثم يتم تمرير البيانات و تخزينها في جهاز الحاسب الالى الذى يقوم بمعالجتها.في المرحلة الثانية تضمن المعالجة جزئين الأول متعلق بتتبع حركة الاسماك عن طريق عرض احداثيات الاسماك وتحليل حركتها باستخدام الذكاء الصناعي للكشف عن أي سلوك غير طبيعي في بيئة المزرعة .والجزء الثانى يقوم بالكشف عن الامراض من خلال الصور الدورية للاسماك ويبدأ الكشف عن الامراض عن طريق المعالجة المسبقة وتجزئة المناطق المصابة وأخيرا تحديد نوع المرض.وأخيرًا يرسل النظام إشعارًا من خلال تطبيق جوال أو تطبيق ويب لإخطار من يهمه الأمر بالتغيرات وظروف المزرعة البيئية التي قد تهدد سلامة المزرعة.كما أن البرنامج يمكنه متابعة كافة اعراض الامراض التي تظهر من حركة الأسماك مثل سباحة الأسماك ببطئ والحركة السريعة والمتقطعة والدائرية للأسماكمن مكان لآخر قبل النفوق وحدوث خسائر فادحة في إنتاج المزارع السمكية.ومن أهم التحديات التي واجهت فريق المشروع نقص البيانات والبحوث العلمية عن أمراض الأسماك المنتشرة في مصر وصعوبة تتبع سلوك الأسماك بسبب التحركات السريعة، والمظهر المماثل، والكثافة العالية للمزارع السمكية مما يعوق التعرف التلقائي على المرض وصعوبة الرؤيا لعدم نظافة المياه لأنه وفقا للقانون المصرى لا يسمح بالاستزراع السمكى إلا في مياه الصرف الزراعى ولهذا فهو مناسب للمزارع البحرية والأحواض الصغيرة.