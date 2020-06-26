

تباين أسعار العملات الورقية اليوم الجمعة 26-6-2020.. واليورو بـ18.01جنيه تباين أسعار العملات الورقية اليوم الجمعة 26-6-2020.. واليورو بـ18.01جنيه

استقرت أسعار العملات الورقية اليوم الجمعة 26-6-2020، أمام الجنيه المصرى، مع عدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ومن الأسعار التي استقرت اليورو حيث بلغ 18.01 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، عند 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع،وفقاً لأسعارها أمس، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.01 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.09 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع.

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