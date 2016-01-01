شاهد.. روسيا تنفذ صفقة بمواصفات تصنع لأول مرة لصالح مصر



عربات سكك حديدية عربات سكك حديدية

أعلنت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية المجرية، أنه لأول مرة في روسيا يتم تصنيع عربات سكك حديدية مقاس 1435 مم إلى دول خارجية، ومنها مصر.



وأشارت الشركة إلى أن الصفقة تم توريد جزء منها بالفعل إلى مصر، حيث وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وتعد الصفقة الأكبر في تاريخ السكك الحديدية بمصر.



وقام مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات بتصنيع الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية المتطورة التي ستصل مصر في نهاية شهر يونيو الجاري.

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وتنص الاتفاقية على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من موديلات مختلفة من الفئات 1 و 2 و 3. ويلعب مصنع "تفير" الدور الرئيسي في تنفيذ هذا العقد.تم تصميم عربة القطار لتحمل 88 راكبا، بالإضافة إلى تطويرها وفقا للمواصفات الفنية للعميل، خصيصا للسكك الحديدية الوطنية المصرية.