أعلنت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية المجرية، أنه لأول مرة في روسيا يتم تصنيع عربات سكك حديدية مقاس 1435 مم إلى دول خارجية، ومنها مصر.
وأشارت الشركة إلى أن الصفقة تم توريد جزء منها بالفعل إلى مصر، حيث وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وتعد الصفقة الأكبر في تاريخ السكك الحديدية بمصر.
وقام مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات بتصنيع الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية المتطورة التي ستصل مصر في نهاية شهر يونيو الجاري.
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التعليقات على شاهد.. روسيا تنفذ صفقة بمواصفات تصنع لأول مرة لصالح مصر
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