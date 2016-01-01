قال الباحث العسكري المصري محمد الكناني، إنه في حال افتراض مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا على خط "سرت - الجفرة" أو شمال الشريط الساحلي الليبي، فإنها ستسبب للجيش التركي "خسائر كبيرة".
وأشار الباحث المصري إلى أن الجانب التركي هو من سيستنزف بريا وبحريا وجويا، وذلك نظرا لطول المسافات التي سيضطر من خلالها إلى تأمين خطوط الإمداد والتموين والدعم اللوجيستي بواسطة قواته البحرية والجوية وبتكلفة مالية مخيفة.
وأضاف أن "كل ذلك أمام قوات بحجم وقدرة وخبرة القوات المسلحة المصرية التي ستقاتل قرب سواحلها وأراضيها ومجالها الجوي، وفي بيئة مألوفة وصديقة تمثل عمقا استراتيجيا مباشرا لها (شرق - وسط ليبيا)، مما يوفر لها إمكانية تشكيل خطوط دفاعية متشابكة ومتكاثفة متعددة المستويات والطبقات تسمح لها بالتمركز والمناورة والتحرك بأفضلية هائلة لاستنزاف الجانب التركي وجره في كمائن محكمة وتكبيده خسائر فادحة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خبير عسكري: المواجهة بين مصر وتركيا في ليبيا ستعرض الجيش التركي لخسائر كبيرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق