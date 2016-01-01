أكد وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بهذا الشأن.
وقال الوزير الإثيوبي: "سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث"، مصر وإثيوبيا والسودان.
ومع ذلك، أعرب أندارجاشيو عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، مضيفا في المقابل أن "إصرار" مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: "لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا".
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التعليقات على إثيوبيا: سنملأ بحيرة سد النهضة حتى دون الاتفاق مع مصر
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