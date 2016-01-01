إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تقارب 2.4 مليون حالة

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فيروس كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و374 ألفا و282 شخصا.

وأفادت المراكز الأمريكية أنها سجلت زيادة بـ 37667 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بـ692 ليصل الإجمالي إلى 121809 حالات.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 يونيو مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز

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