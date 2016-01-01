قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و374 ألفا و282 شخصا.
وأفادت المراكز الأمريكية أنها سجلت زيادة بـ 37667 حالة عن الإحصاء السابق.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بـ692 ليصل الإجمالي إلى 121809 حالات.
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التعليقات على إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تقارب 2.4 مليون حالة
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