

زلزال قوي يضرب الصين زلزال قوي يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة، مساء اليوم الخميس، منطقة سنجان ذاتية الحكم شمال غرب الصين.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب منطقة تبعد 279 كيلومترا جنوب شرق من مدينة هوتان في سنجان والتي يقطنها 114 ألف شخص.



وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق منخفض يبلغ عشرة كيلومترات، بينما لم ترد حتى الآن أي تقارير حول سقوط إصابات.