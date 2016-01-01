الصحة العالمية تعلن توقعاتها حول موعد الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا

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أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام أو ربما 10 أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر افتراضي من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس: "نأمل في أن نحصل على لقاح، قد يحدث هذا في غضون عام واحد وربما أسرع بشهرين في حال تسارع هذه الجهود".



وأشار غيبريسوس إلى أنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل إلى مصل فعال ضد فيروس كورونا، وقال: "سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحا".

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وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.وشدد غيبريسوس على ضرورة أن يكون أي لقاح ناجح سلعة عامة على مستوى العالم، مشيرا إلى المنظمة وضعت إطارا لتوزيع المصل بعد الحصول عليه، لكن هذا البرنامج بحاجة إلى تأييد سياسي في كل أنحاء العالم.وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة من لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.وسبق أن أكدت منظمة الصحة أنها أدرجت 141 مصلا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد في قائمتها للقاحات المعمول عليها حاليا، وبدأت نحو 20 منها مرحلة الاختبارات السريرية,وأعربت سلطات بعض الدول، بينها الولايات المتحدة وروسيا، عن أملها في أن تبدأ إنتاج لقاحاتها ضد فيروس كورونا للاستخدام الجماعي قبل نهاية العام الحالي.