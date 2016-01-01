

بجاحة تركيا.. وزير دفاع أردوغان: وجودنا في ليبيا شرعي.. والتحرش بسفن فرنسا لم يحدث بجاحة تركيا.. وزير دفاع أردوغان: وجودنا في ليبيا شرعي.. والتحرش بسفن فرنسا لم يحدث



ادعى وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الخميس أن الوجود التركي في ليبيا شرعي، وذلك عقب دعوتهم من قبل حكومة الوفاق.



وقال آكار وفق ما نقلته شبكة "تي ار تي التركية": "تركيا موجودة لحماية حقوق أشقائها الليبيين".



وحول الاتهامات الفرنسية قال وزير دفاع أردوغان: "اتهامات فرنسا بشأن التحرش بسفنها بالبحر المتوسط لا اساس لها من الصحة".

قد يعجبك أيضا...

ونقلت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن حكومة الوفاق مطالبها إلى الجيش الليبي بالإنسحاب من مدينة سرت والجفرة، لوقف إطلاق النار.وأكدت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة يمكنها لعب دور حاسم في الأزمة الليبية الحالية.وأكد وزير الخارجية الإيطالي، دي مايو لويدجي، أن وقف الحرب في ليبيا مهم لاستقرار المنطقة.