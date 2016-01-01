ادعى وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الخميس أن الوجود التركي في ليبيا شرعي، وذلك عقب دعوتهم من قبل حكومة الوفاق.
وقال آكار وفق ما نقلته شبكة "تي ار تي التركية": "تركيا موجودة لحماية حقوق أشقائها الليبيين".
وحول الاتهامات الفرنسية قال وزير دفاع أردوغان: "اتهامات فرنسا بشأن التحرش بسفنها بالبحر المتوسط لا اساس لها من الصحة".
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التعليقات على بجاحة تركيا.. وزير دفاع أردوغان: وجودنا في ليبيا شرعي.. والتحرش بسفن فرنسا لم يحدث
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