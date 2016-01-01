قذاف الدم: مصر تتعرض لحرب منظمة والمنطق التركي "غبي" .. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › قذاف الدم: مصر تتعرض لحرب منظمة والمنطق التركي "غبي" .. فيديو

صورة الخبر: أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم


قال أحمد قذاف الدم سياسي ليبي سابق، إن مصر تتعرض لحرب منظمة كدولة عربية ، ومن حقها أن تدافع عن نفسها عندما تتعرض للخطر، مؤكدًا أن ليبيا قادرة على الدفاع عن أرضها وأمنها القومى، ولا نريد أن تنزلق مصر فى ليبيا.

وأضاف قذاف الدم، في لقاء عبر سكايب مع فضائية سكاى نيوز"، أن المنطق التركي غبى جدًا ومستفز، منوهًا أن المصريين لا يطمعون فى ليبيا وإذا دخلوا سيدخلون تحت راية ليبيا، بينما تركيا تطمع فى البترول الليبي.

وتابع أن ليبيا كانت مستعمرة قبل ثورة القذافي، والليبيون لن يقبلوا بتدخل أي طرف نهائيًا، لأنها ليست ملعب كرة لأحد، والغرب يظن انها برميل نفط أو برميل غاز.

وأوضح أن الغرب هو الذى دمر ليبيا فى 2011 وملزم بتصحيح اخطائه، مؤكدًا أن السراج وحكومة الوفاق لا يمثلان ليبيا نهائيًا.

وأشار إلى أن كل من جاءوا تحت صواريخ الغرب لا شرعية لهم، ولا بد أن تمر الحكومة عن طريق البرلمان ولكنها لم تأت بتلك الطريق فهى باطلة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قذاف الدم: مصر تتعرض لحرب منظمة والمنطق التركي "غبي" .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53747

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager