علي جمعة يرد على مدع بأن قليل الخمر ليس حراما



الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء



أبى يشرب الخمر وعندما أقول له حرام يقول أنه يشرب القليل"؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب "جمعة"، قائلًا: إن جماهير العلماء أجمعت على أن ما يسكر كثيره فقليله حرام، كما أجمعوا أن الخمر نجس حتى أنه لو سقط نقطة على الملابس فهي نجسة ولا يجوز الصلاة بها لأنها تحتاج إلى الطهارة.



وأضاف "قل لأبيك ان الخمر أم الكبائر والخبائث حرم الله عز وجل قليلها وكثيرها فانصح أبيك وهذا من باب البر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجب لأن يطيعك في هذا الأمر، فليس عيبا وأخبره أنها بلاء وذنبها كبير وأن الخمر بكل أشكالها وأنواعها ودرجاتها حرام شرعا.

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هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟.. علي جمعة يجيبهل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟، وهذا سؤال متكرر وإن كان بصيغ متعددة جميعها ينبع من مسألة نجاسة فم شارب الخمر، وما إذا كان شرب الخمر يبطل الوضوء و هلشارب الخمر نجس و هل يجب الاغتسال بعد شرب البيره ، حكم الصلاة بعد شرب الخمر ، هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر للصلاة و هل يجوز الصلاة بعد شرب الخمر بيوم واحد، خاصة مع إجماع العلماء على أن الخمر نجسة، وإن اختلفوا في نجاستها هل هي مثل البول أم نجاسة معنوية إلا أن الاحتياط واجب، فإذا كان شرب الخمر حرام شرعًا، ودليل حرمتها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» الآية 90 من سورة المائدة، وكان قد ورد حديث عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يومًا، رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا» رواه النسائي، فيما شدد العلماء على ضرورة التزام شارب الخمر بالصلاة، كل هذا يطرح السؤال مرة أخرى حول هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟.هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمرهل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟، وفيها قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن شارب الخمر لا يجب عليه الاغتسال قبل الصلاة، مشيرًا إلى أن المضمضة هي الواجبة في حالته، وهذه إجابة سؤال هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟، وذلك حيث إن الخمر نجسة ، وشاربها ينجس فمه، لذا إذا كان شارب الخمر على وضوء، فيجب عليه المضمضة وجوبًا وليس سُنة ، ولا يجب عليه الاغتسال.هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟، وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أنا مبتلى بشرب الخمر، ولكني مواظب على الصلاة هل يجب علي الاغتسال قبل أن أصلي؟»، أنه إذا لم يغب شارب الخمر عن الوعي، أي ليس سكران، فيجب أن يُطهر فمه ولا اغتسال في هذه الحالة، أما الذي يسكر بشدة فحاله كحال النائم يذهب بالعقل، وهنا هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر ففي هذه الحالة أيضًا لا يجب عليه الاغتسال وإنما الوضوء فقط أيضًا، منوهًا بأن ذهاب العقل سواء بمرض أو نوم أو سُكر، لا يوجب الاغتسال ولكن الوضوء فقط.هل شرب الخمر يبطل الوضوءهل شرب الخمر يبطل الوضوء فلا تصح به الصلاة، ففيه أضاف أن الخمر نجسة ، وشاربها ينجس فمه، لذا إذا كان شارب الخمر على وضوء، فيجب عليه المضمضة وجوبًا وليس سُنة ، هل شرب الخمر يبطل الوضوء فلا تصح به الصلاة، أما إذا لم يكن قد توضأ، فالمضمضة وإن كانت سُنة في الوضوء، ففي حالته هذه صارت المضمضة في حقه فريضة، لتطهير فمه من النجاسة.حكم الصلاة بعد شرب الخمرحكم الصلاة بعد شرب الخمر فعنه نصح مُفتي الجمهورية السابق، شارب الخمر بالتمسك بالصلاة لأنها ستُساعده على ترك هذا المُنكر الحرام، وعن حديث عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يومًا، الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا» رواه النسائي، الذي جاء في حكم الصلاة بعد شرب الخمر فليس في هذا الحديث تحريم الصلاة على شارب الخمر، بل هي واجبة عليه، ويطالب بها، ولكن في الحديث أنه لا أجر له فيها ولا ثواب، عقابًا له على ما أغرق به جوفه بهذه النجاسة الخبيثة، وإن كان مع ذلك مأمورًا بالصلاة، ويأثم إثما عظيما بتركها، فعن حكم الصلاة بعد شرب الخمر يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب شرح مسلم" (14/227): "وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة".نجاسة فم شارب الخمرنجاسة فم شارب الخمر فعنها لا يوجد حديث ثابت صحيح يُشير إلى أن شارب الخمر فمه نجس 40 يومًا، لذا ينبغي على شارب الخمر بأن يحافظ على الصلاة، ويتوب عن الخمر، ولعل هذه الصلاة أن تخفف عنه من الذنوب الأخرى، فبالنسبة لـ نجاسة فم شارب الخمر و هل شرب الخمر يُنجس الفم 40 يومًا، فإن مقولة شرب الخمر يُنجس الفم 40 يومًا لا يوجد دليل على ذلك وليست صحيحة، لكن كل من يخطأ عليه المسارعة بالتوبة، ويتبع السيئة الحسنة يمحها ، ويبادر بالتوبة والاستغفار .هل شارب الخمر نجسهل شارب الخمر نجس فقال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شرب الخمر حرام بإجماع المسلمين، وفي تحريم الخمر أدلة كثير في الكتاب والسنة وآثار الصحابة وإجماع المسلمين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، وفي السنّة ورد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد «لعن في الخمر كلّ من شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه».