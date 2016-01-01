أمه تطلب منه تطليق زوجته.. فهل ذلك له علاقة بالبر؟.. داعية إماراتى يرد



أمه تطلب منه تطليق زوجته أمه تطلب منه تطليق زوجته



"أمي وأبي يطلبون مني أن أطلق زوجتي ولا أعرف كيف أتصرف فهل أطلق زوجتي كي أرضي أمي؟" سؤال أجاب عنه الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتي، وذلك عبر برنامجه "من رحيق الإيمان" المذاع على قناة أبو ظبي الفضائية.



وأجاب "يوسف"، قائلًا "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، فلا يحق للأم أن تطلب من أبنها ان يطلق زوجته ظلمًا وعدوانًا.



وأضاف أن يجب عليه ان يحسن للأم ويبرها لكن لا يطيعها في هذا الجانب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم، فإذا كانت الأم تطلب الطلاق من ابنها لزوجته وإلا تغضب عليه بلا أي اسباب يقبلها العقل والمنطق والعرف فلا يحق للابن ان يوافق أمه ويطلق زوجته ولا علاقة للبر بذلك، "برها انت لكن لا ترضى بالظلم باسم البر".

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