داعية إسلامي: كل ما ينشره المرء على مواقع التواصل سيحاسب عليه.. فيديو



الشيخ رمضان عبدالرازق الشيخ رمضان عبدالرازق



قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن كل ما ينشره المرء على مواقع التواصل الاجتماعى، يعتبر شهادة سيحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، ولهذا لابد أن يتحرى الدقة والعلم فيما ينشر، حتى لا يقع فى الضلال.



وأضاف عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أى إخبار بشىء لابد أن يكون مقرونا بعلم، كما علمنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال لرجل: ترى الشمس؟ قَال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، أو دع".



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من جانبه، قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز لأي شيخ التحدث من خلال إذاعة القرآن الكريم إلا إذا كان حاصلا على الدكتوراه في تخصصه، كما أن هذا يعرض على لجنة متخصصة، وهذه اللجنة تضم وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وعددا من كبار أساتذة الأزهر الشريف.

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وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "بعض الحلقات في إذاعة القرآن الكريم تعاد أكثر من مرة، وذلك بسبب خطأ بسيط في اللغة العربية".وأضاف العزازي، أنه عندما يقول شخص إن إذاعة القرآن الكريم تنشر الشركيات، فإن هذا الشخص إما أن يكُن جاهلا لا يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، وإما أن يكون له غرض آخر.