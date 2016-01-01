بتكاليف بسيطة.. وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال



وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال



الحذاء من أبرز المقتنيات التي يهتم بها الرجال، حيث يحافظ على ظهوره بشكل دائم بمظهر لائق، كما أنه يعتني بها محاولا نظافتها بكل الطرق للحفاظ على شكله الجمالي مع جودة الحذاء.



وقدم موقع "styles at life"، وصفة طبيعية تعمل على تنظيف الأحذية الجلد للرجال بطريقة بسيطة وغير مكلفة.



طريقة الاستخدام :

- إحضار إناء مناسب وضع به كمية من الماء.

- إضافة الخل الأبيض إلى الماء، مع قطرات ملمع الزجاج.

- غمس قطعة من القماش في المحلول.

- تنظيف الحذاء بشكل بسيط دون الفرك.

- وبعد دقايق قوم بتنظيف الحذاء بقطعة قماش جافة.

- ضع الحذاء في الهواء.

