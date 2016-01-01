مع ارتفاع درجات الحرارة ، يحتاج الجسم لتناول مشروبات باردة ترطب الجسم وتنعشه ، وفي نفس الوقت تناول القهوة التي اعتدنا عليا يوميًا، لكن يمكن تناولها بشكل جديد يتنساب مع الحرارة ، إليكي طريقة عمل كابتشينو بالشيكولاتة بارد ..
مكونات كابتشينو بالشيكولاتة :
4 ملاعق ماء ساخن
2 ملعقة قهوة
ملعقة سكر كبيرة
مكعبات ثلج
ربع كوب كريمة سائلة
شيكولاتة سائلة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مع ارتفاع الحرارة.. طريقة عمل كابتشينو بالشيكولاتة بارد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق