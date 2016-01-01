مع ارتفاع الحرارة.. طريقة عمل كابتشينو بالشيكولاتة بارد

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كابتشينو بالشيكولاتة بارد


مع ارتفاع درجات الحرارة ، يحتاج الجسم لتناول مشروبات باردة ترطب الجسم وتنعشه ، وفي نفس الوقت تناول القهوة التي اعتدنا عليا يوميًا، لكن يمكن تناولها بشكل جديد يتنساب مع الحرارة ، إليكي طريقة عمل كابتشينو بالشيكولاتة بارد ..

مكونات كابتشينو بالشيكولاتة :

4 ملاعق ماء ساخن
2 ملعقة قهوة
ملعقة سكر كبيرة
مكعبات ثلج
ربع كوب كريمة سائلة
شيكولاتة سائلة

طريقة عمل كابتشينو بالشيكولاتة

اخلطي الماء الساخن مع القهوة وحركي حتى تذوب
ضعي القهوة في خلاط الطعام وأضيفي السكر والثلج وحليب الشوكولاتة والكريمة
اخلطي بالخلاط حتى تتمازج المكونات ويهرس الثلج
صبي المزيج في أكواب .

المصدر: elbalad

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