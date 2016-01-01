مع ارتفاع الحرارة.. طريقة عمل كابتشينو بالشيكولاتة بارد



كابتشينو بالشيكولاتة بارد كابتشينو بالشيكولاتة بارد



مع ارتفاع درجات الحرارة ، يحتاج الجسم لتناول مشروبات باردة ترطب الجسم وتنعشه ، وفي نفس الوقت تناول القهوة التي اعتدنا عليا يوميًا، لكن يمكن تناولها بشكل جديد يتنساب مع الحرارة ، إليكي طريقة عمل كابتشينو بالشيكولاتة بارد ..



مكونات كابتشينو بالشيكولاتة :



4 ملاعق ماء ساخن

2 ملعقة قهوة

ملعقة سكر كبيرة

مكعبات ثلج

ربع كوب كريمة سائلة

شيكولاتة سائلة

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طريقة عمل كابتشينو بالشيكولاتةاخلطي الماء الساخن مع القهوة وحركي حتى تذوبضعي القهوة في خلاط الطعام وأضيفي السكر والثلج وحليب الشوكولاتة والكريمةاخلطي بالخلاط حتى تتمازج المكونات ويهرس الثلجصبي المزيج في أكواب .