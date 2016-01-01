البعد عن الغوامق .. ألوان موضة صيف 2020



ألوان موضة صيف 2020 ألوان موضة صيف 2020



أكدت أيمي اكمل البدراني الفاشون بلوجر، أن موضة صيف ٢٠٢٠ تحتاج إلى ألوان فاتحة وزاهية، مثل لون الفوشيه فهو يمتاز بأنه لون ساحر يخطف الأنظار، ويبرز أناقة الملابس، ويليق علي معظم الفتيات.



وتابعت أن اللون الأبيض من الألوان الزاهية التي تحرص على الفتيات على شراؤها، فهو لون يعزز الثقة بالنفس، ويناسب الكاجوال والسوارية.



وأضافت أن اللون الأصفر أيضا لون جاذب به حيوية، ويفضل ارتداءه في فصل الصيف، كما تميل الفتيات إلى اللون الاخضر الفلوري الذي يمتاز بأنه مصدر للطاقة والحيوية، كما اللون الأزرق الكلاسيكي هذا اللون شائع فهو لون به جرئة وانيق ومناسب لأي حدث ليلا ونهارا ويفضل اللون الأخضر بكافة درجاته .

واستكملت يفضل الابتعاد عن لون الأسود والألوان الغامقة في فترة الصيف.



