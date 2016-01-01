البعد عن الغوامق .. ألوان موضة صيف 2020

آخر الأخبارالأسرة والطفل › البعد عن الغوامق .. ألوان موضة صيف 2020

صورة الخبر: ألوان موضة صيف 2020
ألوان موضة صيف 2020


أكدت أيمي اكمل البدراني الفاشون بلوجر، أن موضة صيف ٢٠٢٠ تحتاج إلى ألوان فاتحة وزاهية، مثل لون الفوشيه فهو يمتاز بأنه لون ساحر يخطف الأنظار، ويبرز أناقة الملابس، ويليق علي معظم الفتيات.

وتابعت أن اللون الأبيض من الألوان الزاهية التي تحرص على الفتيات على شراؤها، فهو لون يعزز الثقة بالنفس، ويناسب الكاجوال والسوارية.

وأضافت أن اللون الأصفر أيضا لون جاذب به حيوية، ويفضل ارتداءه في فصل الصيف، كما تميل الفتيات إلى اللون الاخضر الفلوري الذي يمتاز بأنه مصدر للطاقة والحيوية، كما اللون الأزرق الكلاسيكي هذا اللون شائع فهو لون به جرئة وانيق ومناسب لأي حدث ليلا ونهارا ويفضل اللون الأخضر بكافة درجاته .

واستكملت يفضل الابتعاد عن لون الأسود والألوان الغامقة في فترة الصيف.

صورة الخبر: ألوان موضة صيف 2020

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البعد عن الغوامق .. ألوان موضة صيف 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33407

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager