وداعا لعقم الرجال.. الحل المثالي لأمراض الذكورة

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وداعا لعقم الرجال

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن جودة السائل المنوي لدى الزوج تعد من ثاني العوامل المؤثرة على نجاح عملية الحقن المجهري، فكلما كانت الحيوانات المنوية بخصائص جيدة كلما زادت فرص تكوين جنين قوي قادر على الالتصاق بجدار الرحم عند الزوجة، ومن ثم تبتعد فرص حدوث الإجهاض لديها ما لم تعانِ من أمراض خاصة بالرحم .

وأضاف عاصم أنه وفقا للتقارير الصحية العالمية فإن كل رجل لديه ما نسبته 40% من التشوهات في الحيوانات المنوية الخاصة به، ولكن في حال زادت نسبة التشوهات سيكون الجنين ضعيفًا، ولكن مع مراعاة أن عملية الحقن المجهري هي العملية الأفضل في حال معاناة الزوج من قلة وانعدام الحيوانات المنوية، حيث يتم اختيار حيوانا منويا واحدا ليتم حقنه في البويضة على عكس عملية أطفال الأنابيب التي يتم فيها وضع عشرات الآلاف من الحيوانات المنوية بجانب البويضة حتى يتم التخصيب.

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وأوضح الدكتور أحمد عاصم أن الحقن المجهري من أفضل وسائل الإخصاب المساعد التي تم ابتكارها لعلاج حالات العقم عند الزوج والتي تشمل قلة عدد الحيوانات المنوية أو تشوهاتها ، أو حالات ضعفها، أو حالات انعدامها، حيث يتم في هذه الطريقة سحب الحيوانات المنوية من الخصية عن طريق إبرة خاصة ليتم استخدامها في حقن جدار البويضة "السيتوبلازم"، ومن ثم يتم نقل الأجنة إلى رحم الزوجة في اليوم الثالث بعد الإخصاب أو اليوم الخامس وهو الأفضل.

المصدر: elbalad

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