

فوائد لا تتوقعها لتناول البيض فوائد لا تتوقعها لتناول البيض

يعد صفار البيض في الداخل كروي الهيئة يحيطه الزلال الأبيض واللذان تحميهما قشرة خارجية قاسية، والصفار تتركز فيه النسبة الأكبر من السعرات الحرارية أي ما يُقارب 80%، ويوفر مختلف أنواع الدهون إضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، أما فوائده فتتمثل بخفض مستويات الكوليسترول الضار وإزالة السموم من الجسم، وكذلك ضمان نمو وتطور سليم للجسم، أما الزلال فتتركز فيه النسبة الأكبر من البروتين والماء، لهذا صار البيض عنصرًا رئيسًا على وجبة الفطور ومكونًا أساسيًا للعديد من الأطباق.



أهم فوائد البيض الصحية.

تغطي بيضة مسلوقة واحدة كبيرة الحجم احتياجات الجسم من فيتامين A وفيتامين B5 وفيتامين B12 وفيتامين B2 بنسبة 6% و7% و9% و15% على التوالي، بينما تغطي احتياجات الجسم من الفسفور والسيلينيوم بنسبة 9% و22% على التوالي، أما محتواها من البروتين فيصل إلى 6 غرام ومن الدهون الصحية 5 غرام, إضافة إلى 77 سعرة حرارية، ومن فوائد البيض يُذكر ما يأتي:



يحافظ على صحة القلب

يحتوي البيض على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي باستهلاكها -ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن- ستخفف الإصابة بالالتهابات وتخفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم وتقلل مستويات الكوليسترول فيه، وهذا سيقلل من الإصابة بمشاكل القلب، ومن ناحية أخرى وُجِد بأنه ينظم امتصاص الكوليسترول في الدم ويحقق التوازن بين نسبة الكوليسترول المفيد والكوليسترول الضار، وجميع ذلك يقلل الإصابة بأمراض القلب والمحافظة على صحته.

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يقلل الإصابة بالأمراضيوفر المركبات المضادة للأكسدة، كالكاروتينات التي تحمي الخلايا من أضرار الأكسدة، وبحسب بعض الأبحاث لوحظ بأنها تلعب دورًا رئيسًا في تقليل الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسكري والسرطان واضطرابات المناعة الذاتية، كما يقلل احتمالية الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تزيد خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكتة الدماغية والسكري، وقد لوحظ بأن ارتفاع استهلاك البيض قد يقلل الإصابة بهذه المتلازمة بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وذلك لتأثيره الإيجابي على مستويات السكر والدهون الثلاثية في الدم لدى الرجال تحديدًا.يحسن صحة العين:من فوائد البيض أيضًا أنه يوفر أهم الكاروتينات المفيدة لصحة العين، وهما اللوتين lutein والزانثين zeaxanthin -اللذان تنفرد العين بمحتواها منهما من بين انواع الكاروتينات، إذ يحافظان على صحتها، فهما مضادان للأكسدة وإلالتهابات، كما يُسهمان بتصفية أطياف الضوء الزرقاء الخطيرة ذات الطاقة العالية، كما يلعبان دورًا مهم لتقليل إصابة العين ببعض الأمراض الشائعة، كالضمور البقعي والزرق وإعتام عدسة العين، وذلك يعكس فوائد البيض على العين.يساعد على تخفيف الوزن :تكمن فوائد البيض أيضًا في المساعدة على فقدان الوزن، إذ يعد البيض منخفضًا بمحتواه من السعرات الحرارية مقابل كميات جيدة من البروتين، مما يجعله ملائما في التخلص من الوزن الزائد -إذا كان استهلاكه ضمن نظام غذائي لفقدان الوزن- فهو يشبع بتناوله.صفار البيض:البيض من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم، ويعد مصدرًا أساسيًا للبروتين، وقد نلاحظ اختلاف درجات ألوان صفار البيض، ففي بعض الأحيان تصادفه أصفر اللون، ومرات أخرى برتقاليًا، أو ذهبيًا.وبحسب موقع "food and nutrition" المعني بالأطعمة، أن هناك تفسير لهذا الأمر وهو، إذا كان البيض ذا صفار برتقالي داكن اللون فهذا يعني أن الدجاجة التي أنتجت هذا البيض أكلت طعامًا صحيًا وتربت في بيئة طبيعية مع ما يكفي من أشعة الشمس لتحتوي هذه البيضة على كامل الفيتامينات والفوائد.وإذا كان صفار البيض، درجة لونه فاتح بأي درجة من درجات اللون الأصفر، فهذا معناه أن الدجاجة تستهلك المواد الغذائية غير الصحية وتربى في مكان لم يزود بما يكفي من أشعة الشمس، والبيضات التي تنتجها ليست عضوية وبالتالي ليست صحية بما يكفي عند المقارنة.البيض البلدي وأفضليته الغذائية:يحتوي البيض البلدي على نفس العناصر الغذائية الموجودة بالبيض العادي، والمتمثلة في البروتين، والفيتامينات، والمعادن، والكوليسترول، والفسفور، والكالسيوم، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والزنك، وفيتامين B12، وفيتامين B5، وفيتامين أ.ولكن يكمن الاختلاف في نسبتها في كل نوع على حدة، فالبيض البلدي يتفوق على البيض الأحمر والأبيض في احتوائه على نسبة أكبر من هذه العناصر الغذائية، وتحتوي البيضة الواحدة في المتوسط على:- 6 جرام من البروتين.- 5 جرام من الدهون.- 72 سعرة حرارية.- 186 ملليجرام من الكوليسترول.