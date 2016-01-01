قام القمر الصناعي الروسي "ريسورس – بي" بتصوير عرض النصر الذي أقيم يوم 24 يوفي الساحة الحمراء بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945).
جاء ذلك في بيان نشرته الأربعاء 24 يونيو مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.
وأظهرت الصور الفوتوغرافية التي التقطها القمر الصناعي الساحة الحمراء وقت إقامة عرض النصر هناك، واحتشاد طابور المعدات العسكرية في شارع تفيرسكايا الذي يفضي إلى الساحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قمر صناعي روسي يصوّر العرض العسكري في الساحة الحمراء (صورة)
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق