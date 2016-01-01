

قمر صناعي روسي يصوّر العرض العسكري في الساحة الحمراء (صورة) قمر صناعي روسي يصوّر العرض العسكري في الساحة الحمراء (صورة)

قام القمر الصناعي الروسي "ريسورس – بي" بتصوير عرض النصر الذي أقيم يوم 24 يوفي الساحة الحمراء بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945).



جاء ذلك في بيان نشرته الأربعاء 24 يونيو مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.



وأظهرت الصور الفوتوغرافية التي التقطها القمر الصناعي الساحة الحمراء وقت إقامة عرض النصر هناك، واحتشاد طابور المعدات العسكرية في شارع تفيرسكايا الذي يفضي إلى الساحة.

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يذكر أن القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد "ريسورس – بي" يحلق على ارتفاع 475 كيلومترا فوق الأرض في مدار متزامن مع الشمس. وأنه مخصص لرصد سطح الأرض إلكترونيا وبصريا، وتسجيل تفاصيل التضاريس والمنشآت وإرسال معلومات بشأنها إلى مراكز الإدارة الأرضية عبر قناة لاسلكية.جدير بالذكر أن عرض النصر أقيم يو24 يوليو في موسكو، وشارك فيه نحو 14 ألف عسكري، وما يزيد عن 200 قطعة من المعدات الحربية، بما فيها 20 نموذجا عسكريا يعرض للمرة الأولى.