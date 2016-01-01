إنقاذ سيدة من الموت بعد الغناء بصوت عال.. لم يضربها المستمعون

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إنقاذ سيدة من الموت بعد الغناء بصوت عال.. لم يضربها المستمعون

في حفلة عائلية وبينما يستمتع الحضور بالأغاني الصينية الكلاسيكية، انفجر وعاء دموي في دماغ امرأة حاولت الغناء بصوت مرتفع.

وبدأت تشانغ البالغة من العمر 55 عاماً تتقيأ لدى غنائها بصوت عال في الحفلة العائلية المقامة بأحد البارات في شمال شرقي الصين.

وعلى الفور، جرى نقل المرأة إلى المستشفى واكتشف الأطباء انتفاخ أحد شرايين دماغها، وقالوا إن الشريان تمزّق خلال أدائها العاطفي للأغنية.

واستطاع الأطباء إنقاذ حياة هذه المرأة في عملية طارئة في الدماغ استمرت لمدة ساعتين، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأصيبت المرأة بحالة خطيرة في تجمع عائلي بأحد بارات الكاريوكي بمدينة داليان في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

وانفجر شريان تشانغ عندما أرادت تأدية أغنية "هضبة تشينغهاي - التبت" وهي أغنية شعبية صينية كلاسيكية معروفة بنبرتها العالية.

ويقول الأطباء إن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ يتسبب في وفيات تصل نسبتها إلى 30% من معدلات الوفيات في العالم، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

المصدر: العين

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